МастерШеф-10: судьи посетят рестораны кулинаров-аматоров
13 ноября 2020 12:50
МастерШеф-10: судьи посетят рестораны кулинаров-аматоров
пресс-служба канала СТБ
На кухне «МастерШеф» на СТБ возможно все и в новом выпуске кулинаров-аматоров ждет их любимый конкурс.
Владимир Ярославский посетят рестораны, которые участники построят собственными руками.
Мы знаем, зачем вы пришли сюда, и поддерживаем ваши мечты. А что может быть лучше для шефа, чем собственный ресторан? Вам предстоит построить его своими руками – придумать концепцию, меню и даже интерьер, – обрадует кулинаров-аматоров 10 сезона Эктор Хименес-Браво.
Чей ресторан покорит гостей, а кто заслужит черный фартук – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!
Напомним,