МастерШеф-10: судьи посетят рестораны кулинаров-аматоров

На кухне «МастерШеф» на СТБ возможно все и в новом выпуске кулинаров-аматоров ждет их любимый конкурс.

Судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский посетят рестораны, которые участники построят собственными руками.

Мы знаем, зачем вы пришли сюда, и поддерживаем ваши мечты. А что может быть лучше для шефа, чем собственный ресторан? Вам предстоит построить его своими руками – придумать концепцию, меню и даже интерьер, – обрадует кулинаров-аматоров 10 сезона Эктор Хименес-Браво.

Участники поделятся на две команды, получат список инструментов, планировку помещения и бюджет. Оценивать атмосферу, интерьер и изыски меню будут судьи в паре с приглашенными гостями – Эктор с Григорием Решетником, Ольга с Екатериной Песковой, и Владимир со своим су-шефом Григорием.

Чей ресторан покорит гостей, а кто заслужит черный фартук – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!

Напомним,