МастерШеф-10: судьи посетят рестораны кулинаров-аматоров

13 ноября 2020 12:50 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: судьи посетят рестораны кулинаров-аматоров
МастерШеф-10: судьи посетят рестораны кулинаров-аматоров
пресс-служба канала СТБ

На кухне «МастерШеф» на СТБ возможно все и в новом выпуске кулинаров-аматоров ждет их любимый конкурс.

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Судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский посетят рестораны, которые участники построят собственными руками.

Мы знаем, зачем вы пришли сюда, и поддерживаем ваши мечты. А что может быть лучше для шефа, чем собственный ресторан? Вам предстоит построить его своими руками – придумать концепцию, меню и даже интерьер, – обрадует кулинаров-аматоров 10 сезона Эктор Хименес-Браво.

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Участники поделятся на две команды, получат список инструментов, планировку помещения и бюджет. Оценивать атмосферу, интерьер и изыски меню будут судьи в паре с приглашенными гостями – Эктор с Григорием Решетником, Ольга с Екатериной Песковой, и Владимир со своим су-шефом Григорием.

Чей ресторан покорит гостей, а кто заслужит черный фартук – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский телешоу 2020 МастерШеф-10

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