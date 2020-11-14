Остин Пауэрс: Голдмембер: комедия для тех, кто хочет от души посмеяться

Остин Пауэрс: Голдмембер: комедия для тех, кто хочет от души посмеяться

«Остин Пауэрс: Голдмембер» – знаменитая комедия от режиссера Джея Роуча с Майклом Майерсом в главной роли.

Это фильм-пародия на картины про супергероев, которые спешат спасать мир. Остин Пауэрс ничем не уступает им, более того – он может похвастаться отличным чувством юмора и кучей нелепых ситуаций! На этот раз Остин Пауэрс спешит спасать своего отца – Найджела Пауэрса. Кроме этого наш главный герой успевает спасать мир и производить впечатление на красоток! В ходе этого приключения ему открывается страшная семейная тайна, о которой он даже не подозревал.

К слову, в фильме потрясающий актерский каст: кроме самого Майкла Майерса (некоторые критики назвали роль Остина его лучшей комедийной ролью) тут снялись том Круз, Бейоонсе, Джон Траволта, Оззи Осборн и даже Стивен Спилберг!

«Остин Пауэрс: Голдмембер» – это отличный вариант комедии для тех, кто хочет от души посмеяться и провести вечер в компании легендарных актеров!

Смотрите фильм «Остин Пауэрс: Голдмембер» в субботу, в 20:00, на канале НЛО TV!