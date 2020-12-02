Дети против звезд-2: TAYANNA – made in China и скалолаз Александр Педан
В рамках проекта «Дети против звезд-2» Новый канал продолжает битву поколений.
Выступить против них решились певица TAYANNA, ведущий Александр Педан, и актер Рома Мищеряков. В каких категориях они сразятся?
Знатоки китайского языка
Певица TAYANNA может петь на пяти языках. А еще она мечтает написать песню иероглифами, поэтому взялась за изучение китайского. Против нее выступит 11-летняя Каролина Лавриненко. Девочка стала победительницей международной олимпиады «Поднебесная жемчужина» и не собирается поддаваться певице.
Пожелаю взрослой команде сил, – говорит артистка. – Современные дети – это нечто. В 11 лет моя соперница думает о будущей профессии и о том, как построить свой бизнес.
Скалолазы
Мне импонирует это шоу, потому что оно рассказывает о важных ценностях, – улыбается Саша Педан. – Да и здесь видно, что дети лучше взрослых.
Дрон-рейсеры
Знали ли вы, что дронами не только снимают красивые видео. На них можно устраивать гонки. 11-летний Стас Боднар может разогнать дрон до скорости 130 км в час, а еще сделать этим девайсом два боковых сальто подряд. Против него выступит Рома Мищеряков, который хвастается, что ни разу еще не разбил квадрокоптер. Ради соревнования двух гонщиков съемочный павильон перенесли на улицу.
Сейчас не нужно поддаваться детям, – считает Рома. – Нужно, наоборот, напрячься и бороться изо всех сил.
Напомним,