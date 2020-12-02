Дети против звезд-2: TAYANNA – made in China и скалолаз Александр Педан

В рамках проекта «Дети против звезд-2» Новый канал продолжает битву поколений.

2 декабря в 19:00 ведущий шоу «Дети против звезд-2» Сергей Притула готов принять в программе троих талантливых детей, которые могут заткнуть за пояс взрослых.

Выступить против них решились певица TAYANNA, ведущий Александр Педан, и актер Рома Мищеряков. В каких категориях они сразятся?

Знатоки китайского языка

Певица TAYANNA может петь на пяти языках. А еще она мечтает написать песню иероглифами, поэтому взялась за изучение китайского. Против нее выступит 11-летняя Каролина Лавриненко. Девочка стала победительницей международной олимпиады «Поднебесная жемчужина» и не собирается поддаваться певице.

Пожелаю взрослой команде сил, – говорит артистка. – Современные дети – это нечто. В 11 лет моя соперница думает о будущей профессии и о том, как построить свой бизнес.

Певица TAYANNA / пресс-служба Нового канала

Скалолазы

Влюбленный в горы экстремал, ведущий Improv Live Show Саша Педан смог покорить Казбек, Монблан и Арарат. Поможет ли это ему обыграть 13-летнего чемпиона Украины, который за 6 секунд может пройти трассу в 10 метров – узнаем уже сегодня. Тимур Дятлов настроен решительно.

Мне импонирует это шоу, потому что оно рассказывает о важных ценностях, – улыбается Саша Педан. – Да и здесь видно, что дети лучше взрослых.

Александр Педан и Рома Мищеряков / пресс-служба Нового канала

Дрон-рейсеры

Знали ли вы, что дронами не только снимают красивые видео. На них можно устраивать гонки. 11-летний Стас Боднар может разогнать дрон до скорости 130 км в час, а еще сделать этим девайсом два боковых сальто подряд. Против него выступит Рома Мищеряков, который хвастается, что ни разу еще не разбил квадрокоптер. Ради соревнования двух гонщиков съемочный павильон перенесли на улицу.

Сейчас не нужно поддаваться детям, – считает Рома. – Нужно, наоборот, напрячься и бороться изо всех сил.

Актер Рома Мищеряков / пресс-служба Нового канала

Конечно же, традиционные групповые конкурсы не отменяются. Команды будут «спасать город», отвечать на вопросы викторины, играть в «Показуху» и собирать кристаллы. Победителя определит справедливый Мегамозг.

Напомним,