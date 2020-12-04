Сладкий декабрь – неделя кино о любви на ТЕТ

4 декабря 2020 22:15 Юлия Крутиева
Сладкий декабрь – неделя кино о любви на ТЕТ
Сладкий декабрь – неделя кино о любви на ТЕТ
пресс-служба

Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей недели с 7 декабря по 11 декабря.

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С 7 по 11 декабря в 21:15 включайте ТЕТ и смотрите культовые ленты о непобедимой силе любви.

В понедельник в 21:15 – «Мэри Шелли и монстр Франкенштейна»

В Лондоне 18 столетия вопрос авторских прав был не так уж прост, как сейчас. Особенно, если это касалось женщин-авторов. Поэтому, когда главная героиня Мэри пишет и пытается выдать собственную книгу о монстре Франкенштейна, ей никто не верит. Все вокруг считают, что это работа ее любовника, Перси Шелли.

Лето будет жарким и Мэри придется доказывать, что она способна творить, страдать и любить наравне с мужчинами.

Во вторник в 21:15 – «Кейт и Лео»

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Легендарная романтическая комедия-фэнтези с Мэг Райан и Хью Джекманом в главных ролях.

Кейт и Лео могли бы стать идеальной парой, если бы не маленькая проблема – они живут в разное время. Хотя, когда это останавливало влюбленных? Однажды очередной безумный временно-пространственный эксперимент срабатывает и Лео оказывается в начале 21 века.

В среду в 21:15 – «Белоснежка и охотник»

Ранее Белоснежка сидела в замке и ждала пока принц, волшебные птицы, семь гномов – да кто угодно, спасет ее от злой королевы. Но если в роли главной злодейки – Шарлиз Терон, невинной принцессы – Кристен Стюарт, а охотник – Крис Хемсворт, сидеть и ждать у моря погоды не удастся никому.

В четверг в 21:15 – «Охотник и Снежная королева»

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Как началась сказка о волшебной Белоснежке? Неужели королева Равенна всегда была такой, как рассказывает история? Может все как всегда – хорошая детская сказочка скрыла все самое интересное? В фильме «Белоснежка и Охотник» вы увидите, как Равенна и ее сестра Фрея планировали захватить Землю, но им помешали двое влюбленных – Эрик и Сара.

В пятницу в 21:15 – «До встречи с тобой»

Малохольный песенка – спасение от всех забот. А еще – гетры в желто-черную полоску. И, конечно же, настоящие французские круассаны успокоят даже тогда, когда кажется, что все пошло наперекосяк. Главная героиня фильма Лу точно знает это. Ведь она – сиделка упрямого, как вол, и все же иногда приятного мужчины, Уильяма Трейнора. Вместе они попытаются построить новую историю.

Включайте телеканал ТЕТ по будням в 21:15 и смотрите кино, которое заставляет верить в чудеса.

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