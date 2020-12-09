О чем молчат женщины: эксперты разберутся, как правильно реагировать на каминг-аут ребенка

9 декабря 2020 12:20 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: эксперты разберутся, как правильно реагировать на каминг-аут ребенка
О чем молчат женщины: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2020)
пресс-служба канала СТБ

9 декабря в 19:00 в ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ эксперты совместно с Оксаной Байрак вновь будут откровенно говорить о том, о чем многие стесняются даже шептаться.

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В студию «О чем молчат женщины» придет героиня, которая не знает, стоит в обществе заявлять, что ее сын нетрадиционной ориентации. 

Сын у меня замечательный, я его очень люблю и горжусь им. Но мы открыто не разговаривали о том, что он гей, - попросила героиня. -Сын обратился ко мне с просьбой, чтобы я приняла его мировоззрение. Помогите мне, пожалуйста, разобраться с достаточно сложной проблемой.

Эксперты с разными точками зрения расскажут, как родителям правильно реагировать на каминг-аут детей, чтобы не ранить и не отдалить их. 

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Какие организации поддерживают родителей ЛГБТ, насколько важно правильно реагировать на любые решения ребенка, и как принимать позицию сына или дочери, если она кардинально разнится с вашей - узнаем сегодня на СТБ!

Напомним, 

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