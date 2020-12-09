О чем молчат женщины: эксперты разберутся, как правильно реагировать на каминг-аут ребенка
9 декабря в 19:00 в ток-шоу «О чем молчат женщины» на СТБ эксперты совместно с Оксаной Байрак вновь будут откровенно говорить о том, о чем многие стесняются даже шептаться.
Сын у меня замечательный, я его очень люблю и горжусь им. Но мы открыто не разговаривали о том, что он гей, - попросила героиня. -Сын обратился ко мне с просьбой, чтобы я приняла его мировоззрение. Помогите мне, пожалуйста, разобраться с достаточно сложной проблемой.
Эксперты с разными точками зрения расскажут, как родителям правильно реагировать на каминг-аут детей, чтобы не ранить и не отдалить их.
Напомним,