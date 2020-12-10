Слепая 2 сезон: почему подаренные деньги испортили жизнь новобрачным

10 декабря 2020 18:11 Александр Кива
Слепая 2 сезон: почему подаренные деньги испортили жизнь новобрачным
Слепая 2 сезон: почему подаренные деньги испортили жизнь новобрачным
пресс-служба

Завтра, 11 декабря, в 14:50 на СТБ зрители увидят премьерные эпизоды скриптед-реалити Слепая 2 сезон.

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Слепая провидица баба Люба поможет девушке, которая вместо свадебного подарка получила...проклятье! Какие купюры нельзя хранить дома и как снять проклятье, знает лишь провидица. 

Влюбленные Марина и Тарас решили пожениться и сыграли красивую свадьбу. Когда молодые перечисляли подаренные деньги, Марине показалось, что в одном из конвертов вместо купюр - жуки. Марина испугалась насекомых, но еще больше ее удивило то, что муж их не увидел. Для него в конверте были просто деньги. Не зная, что и думать девушка обратилась к слепой.

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Слепая провидица баба Люба увидела, что действительно, молодоженам, среди прочих, подарили купюру, которая в корне изменит судьбу женщины. Ее нужно немедленно сжечь. Но Тарас, муж Марины, категорически против того, чтобы жена сжигала деньги. Кто и почему подарил проклятую купюру молодым, и сможет ли Марина спасти свой брак - узнаем в пятницу на СТБ!

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