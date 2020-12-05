Слепая-2: смотреть онлайн 49 серию (эфир от 04.12.2020)

5 декабря 2020 21:45 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 49 серию (эфир от 04.12.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 49 серию (эфир от 04.12.2020)
пресс-служба

4 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 49 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 49 серии сериала Слепая-2:

Телеведущий Олег Степаненко в сериале Слепая 2 сезон 49 серия от 04.12.2020 страдает от неконтролируемых вспышек гнева. Во время них он нападает на свою жену Яну. А после ничего из того, что сделал, не помнит.

Напуганный своей жестокостью мужчина едет в бабушке Любе. От нее он узнает о проклятии, которое связано в его жизни с числом 31. Чтобы избавиться от него и неконтролируемых приступов гнева, он должен разыскать какую-то женщину из своего прошлого. Поможет ли это?

49 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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