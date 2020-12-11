Невероятная правда о звездах: ревизия авто Дмитрия Ступки и откровения Тамерлана и Алены Омаргалиевой

11 декабря 2020 20:10 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: ревизия авто Дмитрия Ступки и откровения Тамерлана и Алены Омаргалиевой
Невероятная правда о звездах: ревизия авто Дмитрия Ступки и откровения Тамерлана и Алены Омаргалиевой
пресс-служба

В субботу, 12 декабря, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Неймовірна правда про зірок.

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Самые интересные подробности минувшей недели романтического реалити «Холостячка»:  что произошло на проекте и чем запомнился предыдущий выпуск? Эксклюзивные подробности знакомства Ксении Мишиной с семьями участников. А также, как селебрити знакомили возлюбленных со своими родителями?

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Что Дмитрий Ступка всегда возит в машине? Команда проекта проведет тщательную ревизию! Тамерлан и Алена Омаргалиева дадут откровенное интервью: чего вы не знали о звездной паре?

Заложниками каких комплексов являются знаменитости? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!

Напомним,

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