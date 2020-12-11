Невероятная правда о звездах: ревизия авто Дмитрия Ступки и откровения Тамерлана и Алены Омаргалиевой
В субботу, 12 декабря, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Неймовірна правда про зірок.
Самые интересные подробности минувшей недели романтического реалити «Холостячка»: что произошло на проекте и чем запомнился предыдущий выпуск? Эксклюзивные подробности знакомства Ксении Мишиной с семьями участников. А также, как селебрити знакомили возлюбленных со своими родителями?
Заложниками каких комплексов являются знаменитости? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!
Напомним,