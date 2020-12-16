О чем молчат женщины: эксперты назовут "за" и "против" родов в ванной

16 декабря 2020 14:25 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: эксперты назовут
О чем молчат женщины: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2020)
пресс-служба канала СТБ

16 декабря в 19:00 на СТБ в новом выпуске ток-шоу «О чем молчат женщины» эксперты совместно с Оксаной Байрак открыто поговорят на тему, о которой многие боятся даже шептаться. В чем плюсы и минусы родов в ванной?

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В студию «О чем молчат женщины» к Оксане Байрак придет героиня, которая при первых родах столкнулась с врачебной жестокостью, а теперь, забеременнев второй раз, пытается избежать этого. 

На сегодняшний день многие говорят о домашних естественных родах с минимальным врачебным вмешательством. Но там ли все красиво в этом процессе, и какие есть риски для ребенка и матери? Насколько правильно в процессе родов идти на поводу у своих чувств? 

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В студии «О чем молчат женщины» опытные акушеры-гинекологи будут аргументировать фактами и случаями из практики об опасности родов в ванной. В противовес им будут женщины, которые счастливо родили сами в домашних условиях и ни за что бы не пошли на опыт родов в больнице. Все «за» и «против» родов в ванной  - узнаем сегодня на СТБ! 

Напомним, 

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