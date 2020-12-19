Двое над пропастью: 4 причины посмотреть сериал

19 декабря 2020 13:15 Александр Кива
Двое над пропастью: 4 причины посмотреть сериал

21 декабря состоится премьера сериала Двое над пропастью. TV.ua расскажет, почему вам обязательно стоит посмотреть данную картину.

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21 декабря на СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы с элементами детектива «Двое над пропастью» производства StarLight Production. В понедельник и вторник в 20:15 зрители будут следить за непростой судьбой бизнес-леди Риты, которая сталкивается с изменой, предательством близкого человека, угрозами и таинственным незнакомцем. Пять причин, по которым сериал вам точно понравится – в нашем материале.

  1. «Двое над пропастью» – мелодрама с элементами детектива. История увлечет не только романтической составляющей, но и неожиданными поворотами и эмоциями. Главной героине предстоит понять, кто пытается разрушить ее жизнь и почему, а также, с какой целью на ее пути оказывается таинственный незнакомец.
  2. Великолепный актерский состав. Виктория Литвиненко, Иван Оганесян, Александр Наумов, Павел Харланчук, Константин Корецкий, Алина Гросу, Александра Польгуй, Леша Сморигин, Алипия Шеметенко и другие актеры молниеносно вовлекут в события сериала.
  3. Оригинальный сюжет. Рита Кушнир совсем недавно осознала, что ее стабильность в жизни – лишь иллюзия. Перед свадьбой она застала жениха, адвоката Олега, со своей сестрой Мариной. Рита простила сестру, ведь в детстве она заменила ей маму, но свадьбу с Олегом пришлось отменить. В один прекрасный вечер девушка поднимается на крышу своего дома, где размышляет о будущем. Неожиданно на крыше появляется мужчина в камуфляже – Иван хочет покончить с собой. Рита спасает его, а буквально через несколько минут бывший военный спасет ее от покушения. С этой минуты в жизни Риты начнется настоящий кошмар – ее засыпают угрозами, она на мушке у снайпера… Она не понимает, что происходит. Рите кажется, что она запуталась в паутине лжи… Но кто лжет – сестра Марина, экс-жених Олег или бывший партнер Морозов? Рите хочется верить Ивану, но кажется, что он оказался на крыше ее дома совсем неслучайно…  
  4. Отличный выбор для просмотра в холодный зимний вечер. Что может быть лучше, чем укутаться в плед и посмотреть хороший сериал?

Смотрите сериал «Двое над пропастью» 21 и 22 декабря в 20:15 на СТБ!

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