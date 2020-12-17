Двое над пропастью: о чем 4-серийная остросюжетная мелодрама на СТБ

17 декабря 2020 14:19 Александр Кива
Двое над пропастью: о чем 4-серийная остросюжетная мелодрама на СТБ
Премьера на СТБ: о чем 4-серийная остросюжетная мелодрама Двое над пропастью?
пресс-служба

21 декабря на СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы с элементами детектива «Двое над пропастью» производства StarLight Production.

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В понедельник и вторник в 20:15 в слоте «СТБ-сериал» зрители будут следить за непростой судьбой бизнес-леди Риты, которая сталкивается с изменой, предательством близкого человека, угрозами и таинственным незнакомцем.

Рита Кушнир уверена, что в ее жизни началась светлая полоса. Она сделала ЭКО от анонимного донора и родит ребенка для себя. Правда, несколько месяцев назад она осознала, что ее стабильность в жизни – лишь иллюзия. Перед свадьбой она застала жениха, адвоката Олега, со своей сестрой Мариной. Рита простила сестру, ведь в детстве она заменила ей маму, но свадьбу с Олегом пришлось отменить. Рита не готова простить Олега, но чувствует, что отчасти сама виновата в произошедшем. 

В один прекрасный вечер Рита поднимается на крышу своего дома, где предается мыслям о будущем. Неожиданно на крыше появляется мужчина в камуфляже – Иван хочет покончить с собой. Рита спасает его, а буквально через несколько минут бывший военный спасет ее от покушения. С этой минуты в жизни Риты начнется настоящий кошмар – ее засыпают угрозами, она на мушке у снайпера… Она не понимает, что происходит. Рите кажется, что она запуталась в паутине лжи… Но кто лжет – сестра Марина, жених Олег или бывший партнер Морозов? Рите хочется верить Ивану, но кажется, что он оказался на крыше ее дома совсем неслучайно…  

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В ролях:  Виктория Литвиненко, Иван Оганесян, Александр Наумов, Павел Харланчук, Константин Корецкий, Алина Гросу, Александра Польгуй, Леша Сморигин, Алипия Шеметенко и другие.

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