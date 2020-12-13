Объятия лжи: 6 интересных фактов о сериале

14 декабря на телеканале СТБ состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи» производства Starlight Production.

С понедельника по четверг в 20:15 зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. В преддверии премьеры проекта раскрываем 6 интересных фактов о сериале Оъятия лжи.

1. Интригующий сценарий.

По сюжету 20 лет назад Тимур и Нана расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его друга – сына прокурора Андрея – и стала врачом. Тимур остался одиноким и строил карьеру, пока судьба вновь не свела их вместе. Спустя годы он становится заместителем ее мужа и дает понять Нане, что все еще любит ее. Нана не может ответить взаимностью, хотя и задыхается в золотой клетке. Тимур не догадывается, что ее удерживает возле Андрея не только замужество, но и страшная тайна прошлого… Рискнет ли Тимур вернуть возлюбленную? И какими последствиями это может обернуться?

2. В сериале будет много флешбэков.

Зрители увидят, как начинали развиваться события истории 20 лет назад.

3. Главных героев – Тимура, Нану и Андрея – сыграли 6 актеров.

Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов и Александр Кобзарь – в наши дни. И Анна Адамович, Максим Самчик и Александр Соколов – в юношеском возрасте.

4. Изначально главную героиню звали Нина.

«Когда я начала писать первую серию, машинально делала ошибку и писала не Нина, а Нана. Героиню звали Нина, но при написании постоянно получалась Нана. Я исправляла эту ошибку. Однажды я проснулась утром, – тогда было написано около половины серии, – и поняла, что мою героиню зовут Нана. Это грузинское имя. Я почитала о его значении, энергетике и решила назвать маму главной героини Ниной, а ее – Наной. Когда я отправляла руководителю и объясняла причину, думала, что на это не согласятся, потому что это необычное для нас имя, но со мной согласились. В сериале мы обыграли имя. Был еще один интересный момент. У нас есть сцена в церкви, на ее стенах было много икон. И наша актриса сама села под одной из них. Когда мы снимали панораму, увидели, что она села под иконой святой Нино – своей покровительницы. Для нас это было неким благословением», – рассказывает автор идеи и креативный продюсер сериала Оксана Калитюк.

5. Это история о невероятной любви.

6. События первой серии приснились автору идеи.

Любовные сцены восхитят своим драматизмом и чувственностью. «Это невероятной красоты и глубины любовная история. Такая любовь случается только раз в жизни, и ее ждет каждая женщина. Любовные сцены решены на пике драматизма, чувственности и визуальной красоты. Зрители будут наслаждаться каждым кадром, эпизодом!», –отмечает генеральный продюсер

«Когда я начала работать над первой серией, я писала и обдумывала ее структуру. Но одним утром проснулась с чувством, которое знакомо творческим людям. Оно приходит, к сожалению, очень редко, но у людей, которые пишут, оно точно есть. Я поняла, что знаю, как выглядит первая серия. И сразу со сна написала ее структуру. Мне очень нравится эта серия, именно она – моя любимая. Но можно сказать, что она мне приснилась», – рассказывает Оксана Калитюк.

Смотрите премьеру сериала «Объятия лжи» 14 декабря в 20:15 на СТБ!