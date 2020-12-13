Объятия лжи: 6 интересных фактов о сериале

13 декабря 2020 14:38 Александр Кива
Объятия лжи: 6 интересных фактов о сериале
Премьера на СТБ: 6 интересных фактов о сериале Объятия лжи
пресс-служба

14 декабря на телеканале СТБ состоится премьера 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи» производства Starlight Production.

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С понедельника по четверг в 20:15 зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. В преддверии премьеры проекта раскрываем 6 интересных фактов о сериале Оъятия лжи

1. Интригующий сценарий.

По сюжету 20 лет назад Тимур и Нана расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его друга – сына прокурора Андрея – и стала врачом. Тимур остался одиноким и строил карьеру, пока судьба вновь не свела их вместе. Спустя годы он становится заместителем ее мужа и дает понять Нане, что все еще любит ее. Нана не может ответить взаимностью, хотя и задыхается в золотой клетке. Тимур не догадывается, что ее удерживает возле Андрея не только замужество, но и страшная тайна прошлого… Рискнет ли Тимур вернуть возлюбленную? И какими последствиями это может обернуться? 

2. В сериале будет много флешбэков.

Зрители увидят, как начинали развиваться события истории 20 лет назад. 

3. Главных героев – Тимура, Нану и Андрея – сыграли 6 актеров.

Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов и Александр Кобзарь – в наши дни. И Анна Адамович, Максим Самчик и Александр Соколов – в юношеском возрасте.

4. Изначально главную героиню звали Нина.   

«Когда я начала писать первую серию, машинально делала ошибку и писала не Нина, а Нана. Героиню звали Нина, но при написании постоянно получалась Нана. Я исправляла эту ошибку. Однажды я проснулась утром, тогда было написано около половины серии, и поняла, что мою героиню зовут Нана. Это грузинское имя. Я почитала о его значении, энергетике и  решила назвать маму главной героини Ниной, а ее – Наной. Когда я отправляла руководителю и объясняла причину, думала, что на это не согласятся, потому что это необычное для нас имя, но со мной согласились. В сериале мы обыграли имя. Был еще один интересный момент. У нас есть сцена в церкви, на ее стенах было много икон. И наша актриса сама села под одной из них. Когда мы снимали панораму, увидели, что она села под иконой святой Нино – своей покровительницы. Для нас это было неким благословением», рассказывает автор идеи и креативный продюсер сериала Оксана Калитюк.

5. Это история о невероятной любви.

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Любовные сцены восхитят своим драматизмом и чувственностью. «Это невероятной красоты и глубины любовная история. Такая любовь случается только раз в жизни, и ее ждет каждая женщина. Любовные сцены  решены на пике драматизма, чувственности и визуальной красоты. Зрители будут наслаждаться каждым кадром, эпизодом!», отмечает генеральный продюсер Галина Балан-Тимкина. 

6.  События первой серии приснились автору идеи.

«Когда я начала работать над первой серией, я писала и обдумывала ее структуру. Но одним утром проснулась с чувством, которое знакомо творческим людям. Оно приходит, к сожалению, очень редко, но у людей, которые пишут, оно точно есть. Я поняла, что знаю, как выглядит первая серия. И сразу со сна написала ее структуру. Мне очень нравится эта серия, именно она моя любимая. Но можно сказать, что она мне приснилась», рассказывает Оксана Калитюк. 

Смотрите премьеру сериала «Объятия лжи» 14 декабря в 20:15 на СТБ! 

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