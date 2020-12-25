Хэллбой: герой из пекла: демон на службе добра

Эксклюзив 25 декабря 2020 03:00 Юлия Крутиева
Хэллбой: герой из пекла: демон на службе добра
Хэллбой: герой из пекла: демон на службе добра
пресс-служба

«Хэллбой: герой из пекла» – это фантастический фильм о демоне, над которым работали секретные службы. Им удалось его воскресить, чтобы призвать на службу зла, но в какой-то момент чудовище вышло из-под контроля.

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По сюжету, Хэллбой является результатом работы немецких ученых в годы Второй мировой войны. Когда нацистская армия терпит несколько поражений подряд, немцы решают прибегнуть оккультных наук. Так на свет появляется демон из ада, который воскресает вновь через 60 лет.

Хэллбой теперь вырос и поступил на службу в секретное подразделение ФБР. Здесь он в доску освоился, накачал мышцы, и теперь трудится на благо родины. Если не учитывать его цвет кожи (красный), чудовищную силу и рога – он вполне типичный современный человек. Но вот бороться ему вместе с коллегами приходится с вовсе нетипичными злодеями. Например, с воскресшим Григорием Распутиным, который вновь замышляет что-то страшное против человечества.

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Почему «Хэллбой» – это не типичный фантастический фильм, и понравится многим? Во-первых, его снял режиссер Гильермо дель Торо – настоящий гений своего дела. Благодаря ему этот фильм далеко отошел от формата комиксов и многим напоминает сказку. Во-вторых, здесь шикарные диалоги. В фильме много шуток, поэтому не стоит думать, что это типичный ужастик. И, конечно, здесь потрясающие костюмы и спецэффекты. Монстры на экране изображены настолько реалистично, что зритель невольно начинает в них верить.

Первый фильм о демоне из ада, который поступил на службу добру, стал настолько популярным, что спустя несколько лет было снято продолжение нашумевшего фильма. Это ли не говорит о качестве картины?

Смотрите фильм «Хэллбой: герой из пекла» в воскресенье, в 21:05, на канале НЛО TV!

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