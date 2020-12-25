Хэллбой: герой из пекла: демон на службе добра
«Хэллбой: герой из пекла» – это фантастический фильм о демоне, над которым работали секретные службы. Им удалось его воскресить, чтобы призвать на службу зла, но в какой-то момент чудовище вышло из-под контроля.
Хэллбой теперь вырос и поступил на службу в секретное подразделение ФБР. Здесь он в доску освоился, накачал мышцы, и теперь трудится на благо родины. Если не учитывать его цвет кожи (красный), чудовищную силу и рога – он вполне типичный современный человек. Но вот бороться ему вместе с коллегами приходится с вовсе нетипичными злодеями. Например, с воскресшим Григорием Распутиным, который вновь замышляет что-то страшное против человечества.
Первый фильм о демоне из ада, который поступил на службу добру, стал настолько популярным, что спустя несколько лет было снято продолжение нашумевшего фильма. Это ли не говорит о качестве картины?
Смотрите фильм «Хэллбой: герой из пекла» в воскресенье, в 21:05, на канале НЛО TV!