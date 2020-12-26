Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: на шоу придет девочка, страдающая от нервных тиков рта, глаз и рук

26 декабря 2020 17:37 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: на шоу придет девочка, страдающая от нервных тиков рта, глаз и рук
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: на шоу придет девочка, страдающая от нервных тиков рта, глаз и рук
пресс-служба

27 декабря выйдет финальный выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» на СТБ. Он будет полон слез и счастливых историй выздоровления. Пациенты впервые за семь лет так растрогают врачей!

Читайте такжеЯ соромлюсь свого тіла-7: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2020)
В новом эпизоде Валерий Ославский, который за свой многолетний стаж работы видел множество пациентов, будет поражен историей Андрея Летяги и его несокрушимой силой духа. Парень после травмы был парализован, но он начал укрощать свое тело и доказал, что возможности человеческого тела безграничны. Так за 8 месяцев Андрей сел на кресло и достиг других успехов. Почему мужчина обратится на проект?

Маленькую 9-летнюю Аню на проект приведет мама, которая настолько взволнована происходящим с дочерью, что вынуждена пить успокоительные. Женщина постоянно требует от напуганной ребенка сдерживать проявления болезни.  Смогут ли врачи спасти Аню и какие неожиданные выводы сделают невролог и офтальмолог?  

Уже семь лет в экспериментах «Я соромлюсь свого тіла» поднимает сверхважные медицинские темы. Команда надеется, что за все это время украинцы научились следить за своим здоровьем. На этот раз эксперимент не будет похожим на любой другой. Валерий Ославский в форме интересной игры решит проверить осведомленность украинцев в медицинских специальностях.

Читайте такжеЯ соромлюсь свого тіла 7 сезон: врачи спасут мальчика, который потерял глаз из-за несчастного случая
Чем шокирует эксперимент, а также, как проходит лечение рака молочной железы у Зои Петки и есть ли позитивная тенденция у Марьяна Кунчика, получившего 80% ожогов тела - узнаем в воскресенье, 27 декабря, на СТБ! 

 

Облако тегов

СТБ Я соромлюсь свого тіла анонсы Я соромлюсь свого тіла-7 Я соромлюсь свого тіла 7 сезон

Материалы по теме

Холостяк-11: стало известно имя главного героя нового сезона шоу
Новости

Холостяк-11: стало известно имя главного героя нового сезона шоу
Один за всех: итальянка ищет своих родителей в Украине – расследование длилось почти год
Анонсы на ТВ

Один за всех: итальянка ищет своих родителей в Украине – расследование длилось почти год
О чем молчат женщины: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
Телешоу

О чем молчат женщины: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Телешоу

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Детектор лжи-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK