Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: на шоу придет девочка, страдающая от нервных тиков рта, глаз и рук
27 декабря выйдет финальный выпуск 7 сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» на СТБ. Он будет полон слез и счастливых историй выздоровления. Пациенты впервые за семь лет так растрогают врачей!
Маленькую 9-летнюю Аню на проект приведет мама, которая настолько взволнована происходящим с дочерью, что вынуждена пить успокоительные. Женщина постоянно требует от напуганной ребенка сдерживать проявления болезни. Смогут ли врачи спасти Аню и какие неожиданные выводы сделают невролог и офтальмолог?
Уже семь лет в экспериментах «Я соромлюсь свого тіла» поднимает сверхважные медицинские темы. Команда надеется, что за все это время украинцы научились следить за своим здоровьем. На этот раз эксперимент не будет похожим на любой другой. Валерий Ославский в форме интересной игры решит проверить осведомленность украинцев в медицинских специальностях.