Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: врачи спасут мальчика, который потерял глаз из-за несчастного случая

13 декабря в 21:15 в масштабном медицинском проекте «Я соромлюсь свого тіла» 7 сезон на СТБ врачи продолжат бороться за жизни и здоровье украинцев.

На проект Я соромлюсь свого тіла-7 обратится мама мальчика, который потерял глаз, а также специалисты расскажут, как правильно говорить об «этом» с детьми от 6 до 9 лет.

На прием к Екатерине Безвершенко придет маленький Вадим, который потерял глаз в результате огнестрельного ранения. После трагедии родители ребенка разошлись, ведь пистолет, из которого Вадим случайно сам выстрелил себе в глаз, принадлежал его отцу. Сейчас Вадим носит искусственный глазик, но он ему не подходит — протез постоянно выпадает. Мальчик очень стесняется этого. Как наши врачи решат эту непростую задачу? И еще одна сложнейшая пациентка — девушка, у которой с рождения не открывается рот из-за врожденного анкилоза. Софии трудно говорить, есть и улыбаться.

В течение дня девушка пользуется специальным аппаратом — роторасширителем. Как ей помогут врачи и как правильно говорить с детьми от 6 до 9 лет о сексе — узнаем в воскресенье, 13 декабря, на СТБ!

Напомним,