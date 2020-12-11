Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: врачи спасут мальчика, который потерял глаз из-за несчастного случая

11 декабря 2020 22:32 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: врачи спасут мальчика, который потерял глаз из-за несчастного случая
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: врачи спасут мальчика, который потерял глаз из-за несчастного случая
пресс-служба

13 декабря в 21:15 в масштабном медицинском проекте «Я соромлюсь свого тіла» 7 сезон на СТБ врачи продолжат бороться за жизни и здоровье украинцев.

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На проект Я соромлюсь свого тіла-7 обратится мама мальчика, который потерял глаз, а также специалисты расскажут, как правильно говорить об «этом» с детьми от 6 до 9 лет.

На прием к Екатерине Безвершенко придет маленький Вадим, который потерял глаз в результате огнестрельного ранения. После трагедии родители ребенка разошлись, ведь пистолет, из которого Вадим случайно сам выстрелил себе в глаз, принадлежал его отцу. Сейчас Вадим носит искусственный глазик, но он ему не подходит —  протез постоянно выпадает. Мальчик очень стесняется этого. Как наши врачи решат эту непростую задачу? И еще одна сложнейшая пациентка —  девушка, у которой с рождения не открывается рот из-за врожденного анкилоза. Софии трудно говорить, есть и улыбаться.

В течение дня девушка пользуется специальным аппаратом — роторасширителем. Как ей помогут врачи и как правильно говорить с детьми от 6 до 9 лет о сексе —  узнаем в воскресенье, 13 декабря, на СТБ!

Напомним,

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