Вещдок. Новый год: Артем Позняк и Лариса Удовиченко – в поисках сокровищ

Вещдок. Новый год: Артем Позняк и Лариса Удовиченко – в поисках сокровищ

В четверг, 31 декабря, в 20:30 в эфир «Интера» выйдет специальный выпуск детективного проекта – «Вещдок. Новый год».

Это история об удивительном путешествии новогодней игрушки: в разные годы она трижды становилась вещдоком, дважды – знаком благодарности и один раз – объектом двойной подмены.

В «Вещдоке. Новый год» ведущий Артем Позняк возьмется за дело о загадочном похищении фигурки волхва Мельхиора из старинного набора алхимика – елочной игрушки, которая по легенде может указать путь к сокровищам. История этой игрушки коснулась и новой героини спецвыпуска – актрисы Ларисы, с которой Артем встретился в архиве накануне Нового года. Женщина долгие годы даже не подозревала, какую тайну хранит подарок одного венского ювелира, – серебряный кулон в форме Вифлеемской звезды…

Авторы детективного цикла «Вещдок» всегда тщательно изучают материалы уголовных дел. Нередко случается, что одно и то же вещественное доказательство имеет отношение сразу к нескольким преступлениям.

«Такая история была с одной новогодней игрушкой, изготовленной в XVIII веке, – рассказывает шеф-редактор проекта Олег Гершкович. – В силу своей ценности и древности она трижды становилась предметом расследований – в 1946, 1965 и 1977 годах. Это подтолкнуло нас к идее объединить три совершенно разные новогодние истории в один выпуск. Благодаря этому у телезрителей будет редкая возможность увидеть сразу несколько своих любимых следователей в одном эпизоде».

Также в праздничном выпуске проекта «Вещдок. Новый год» телезрители познакомятся с новым персонажем – актрисой Ларисой, роль которой исполнила Лариса Удовиченко. Актриса признается, что хотела сыграть в «Вещдоке» после того, как узнала о проекте от коллеги Александра Половцева, снявшегося осенью в «Вещдоке. Личное дело»:

«Саша с таким восторгом рассказывал о съемках! Просмотрела несколько выпусков с его участием, и не было никаких сомнений: отличный проект! А когда прочла сценарий, осталась довольна: все так хорошо написано! Да и атмосфера на площадке была такой легкой и новогодней, что даже работой эти съемки не назовешь. Одно удовольствие! Обязательно буду смотреть этот выпуск сама и позвоню родным, чтобы не пропустили. Телезрителей ждет настоящий новогодний сюрприз!»

Сможет ли Артем Позняк, благодаря дедуктивным способностям и помощи актрисы Ларисы, поставить точку в истории, которая началась еще в 1946 году? Смотрите специальный праздничный выпуск детективного проекта – «Вещдок. Новый год» – в четверг, 31 декабря, в 20:30 на «Интере».