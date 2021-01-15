Невероятная правда о звездах: где и как проводили отдых знаменитости

15 января 2021 18:25 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: где и как проводили отдых знаменитости
Григорий Решетник и Надежда Матвеева
пресс-служба канала СТБ

В субботу, 16 января, в 9:30 на СТБ зрители увидят премьерный выпуск проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

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Ведущие проекта «Невероятная правда о звездах», Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Звездный отдых: кто, где и с кем наслаждался отдыхом на новогодних праздниках? Родители-селебрити: как знаменитости воспитывают своих малышей, кто балует, а кто – прививает дисциплину и жесткие рамки? 

Григорий Решетник и Надежда Матвеева / пресс-служба канала СТБ
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Прогулка с Анастасией Приходько: артистка расскажет о самых актуальных новостях из своей жизни и прокомментирует слухи о себе. Солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» Виктория Смеюха покажет содержимое сумочки, а звездная пара – Руслан Квинта и Dj NANA – ответит на провокационные вопросы. 

Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ! 

Напомним, 

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