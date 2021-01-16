На телеканале ТЕТ улетные мультфильмы для хорошего настроения

Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей неделе с 18 по 22 января 2021 года.

По будням с 18 по 22 января в 12:15 смотри мультфильмы о путешествиях во времени, поиске верных друзей и препятствиях на пути настоящей любви.

В понедельник в 12:15 – м/ф «Побег из джунглей»

Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Брайр и Брэмбл вместе с дровосеком Виком внезапно оказываются в доисторическом прошлом. Туда их привлекает маленькая голубая бабочка, которая, на первый взгляд, казалась еще одним древним экспонатом.

Чтобы вернуться назад, им придется пережить невероятные приключения: столкнуться с огромными хищными птицами, гигантскими черепахами и другими неизвестными и опасными обитателями первобытных джунглей. Но главное – найти новых друзей, а с их помощью и дорогу домой.

Во вторник в 12:15 – м/ф «Птичьи приключения»

Маленький птенец Рыжик еще не успел научиться летать, как пришло время мигрировать на юг. Все его родственники полетели подальше от холодной зимы, но Рыжик отстал от них в самом начале.

Ему предстоит пережить арктическую зиму, победить врагов и стать сильным, чтобы воссоединиться с семьей, когда наступит весна...

В среду в 12:15 – м/ф «Птичий улет»

В среду смотрим историю воробья Ричарда, который остался без родителей. Малыша подбирает аист, который решает приютить бедного птенца.

Ричард растет вместе с другими аистами: ловит рыбу, учится летать и спать, стоя на одной лапке. Но осенью наступает время мигрировать на юг, в теплые края, и аисты считают, что юный воробей не справится с таким сложным перелетом. Впрочем, Ричард верит, что ему удастся преодолеть далекий путь в новый дом.

В четверг в 12:15 – м/ф «Покахонтас»

Классика студии Disney. Бьемся об заклад, в детстве это был один из твоих любимых мультфильмов. Покахонтас – дочь индейского вождя, встречает Джона Смита, главаря бледнолицых, которые приплыли к кораблям Америки за золотом и драгоценностями.

Они влюбляются друг в друга, но не могут быть вместе, пока их народы враждуют.

В пятницу в 12:15 – м/ф «Король Лев»

Если предыдущий мультфильм был одним из любимых, то этот, безусловно, на первом месте!

История повторяется и всё соединяется в большой цикл жизни – так учил маленького сына Симбу, король саванны, лев Муфаса. Львенку через несколько лет суждено продолжить дело отца и стать новым королем саванны. Но жестокий брат Муфасы, Шрам, сбрасывает короля со скалы и Симбе приходится бежать в джунгли.

Скоро в его жизни появляется двое преданных друзей – кабан Пумба и сурикат Тимон. Акуна матата, это будет невероятное путешествие по джунглям!