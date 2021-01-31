"Книга джунглей", "Элвин и бурундуки": веселая кинонеделя на ТЕТ

31 января 2021 18:27 Юлия Крутиева
Что посмотреть на ТЕТ с 1 по 5 февраля
пресс-служба

Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей неделе с 1 по 5 февраля 2021 года.

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С 1 по 5 февраля по будням в 12:15 включай телеканал ТЕТ и погружайся в мир джунглей, необычных приключений и любимых героев детства.

В понедельник в 12:15 – м/ф «Книга джунглей 2»

Что случилось с Маугли после того, как он покинул лес и вернулся в цивилизованный мир, где, как все говорят, ему место? Мальчик быстро адаптировался к новой жизни, нашел друзей, но прежняя жизнь все равно постоянно напоминает о себе. Поэтому Маугли решает вернуться назад, в джунгли. Там его уже заждались старые друзья, веселые приключения и... знакомые враги. Кого Маугли встретит первым?

Со вторника по пятницу в 12:15 – х/ф «Элвин и бурундуки» — все части

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Со вторника по пятницу смотри все части твоего любимого фильма детства «Элвин и бурундуки». Элвин, Саймон и Теодор проведут сразу четыре дня на ТЕТ, чтобы развлечь тебя и подорвать музыкальные чарты.

Во вторник в 12:15 вместе со своим другом Дэвидом они поднимутся на вершины музыкальных чартов, а уже в среду, в то же время, познакомятся с не менее крутым герлз бэндом бурундучих. И такой большой командой запрыгнут на высшую ступень музыкального мира!

Но на этом приключения не заканчиваются, знакомство – только начало. В третьей части эта шумная компания отправится в круиз, а в заключительной – ввяжется в грандиозные бурундоприключения!

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