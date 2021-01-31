"Книга джунглей", "Элвин и бурундуки": веселая кинонеделя на ТЕТ
Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей неделе с 1 по 5 февраля 2021 года.
В понедельник в 12:15 – м/ф «Книга джунглей 2»
Что случилось с Маугли после того, как он покинул лес и вернулся в цивилизованный мир, где, как все говорят, ему место? Мальчик быстро адаптировался к новой жизни, нашел друзей, но прежняя жизнь все равно постоянно напоминает о себе. Поэтому Маугли решает вернуться назад, в джунгли. Там его уже заждались старые друзья, веселые приключения и... знакомые враги. Кого Маугли встретит первым?
Со вторника по пятницу в 12:15 – х/ф «Элвин и бурундуки» — все части
Во вторник в 12:15 вместе со своим другом Дэвидом они поднимутся на вершины музыкальных чартов, а уже в среду, в то же время, познакомятся с не менее крутым герлз бэндом бурундучих. И такой большой командой запрыгнут на высшую ступень музыкального мира!
Но на этом приключения не заканчиваются, знакомство – только начало. В третьей части эта шумная компания отправится в круиз, а в заключительной – ввяжется в грандиозные бурундоприключения!