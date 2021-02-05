Счастлива вопреки: 5 причин посмотреть сериал

8 февраля в 20:15 на СТБ состоится премьера мелодрамы «Счастлива вопреки», действия которой разворачиваются в 90-е.

Оригинальный сценарий. В центре сюжета – три профессорские семьи. Жизнь главной героини, как и ее подруг, Оли и Лены, течет размеренно и спокойно. Каждую ждет безбедное будущее и светлая дорога в науку, как и их родителей. Но все планы неожиданно рушатся. Подругам приходится учиться жить заново, и каждая из них приспосабливается к реальности по-своему. Для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на моральную стойкость. Она готова преодолеть все, лишь бы выжить и найти свое счастье, несмотря ни на что. Действия сериала происходят с 1991 по 2005 год. Мелодрама перенесет зрителей на десятки лет назад, напомнит, какими были наряды, локации и правила жизни. Классный актерский состав. В ролях: Алёна Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и другие. Разные сюжетные линии. В мелодраме зрители увидят отношения родителей и детей, подруг и близких. Кроме того, конечно, зрителей ожидает и любовная линия. Отличный выбор для просмотра в холодный зимний вечер! Именно сейчас – идеальное время, чтобы насладиться просмотром хорошего сериала.

По сюжету, для главной героини, Жени Виноградовой, судьба подготовила немало вызовов. Сможет ли девушка пройти их, сохранив свои принципы, и стать счастливой, вопреки всем преградам – зрители увидят в эфире. Почему сериал достоин вашего внимания – читайте в материале.

Напомним, в весеннем телесезоне СТБ подготовил для зрителей много сериальных премьер! Среди них: премьерные эпизоды детективного проекта «След», мелодрамы «Пленница», «Любовь на реабилитации», «Жизнь без Веры», «Осколки» (рабочее название), «Неверная», «Гадалка» (рабочее название), третий сезон семейной комедии «Папаньки», киноцикл «Созвездия любви» от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак, а также драму «Мама», которую зрители увидят 19 февраля (ко Дню памяти Героев Небесной Сотни).