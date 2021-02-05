Слепая 3 сезон: чем опасна арендованная квартира

5 февраля 2021 09:20 Александр Кива
Слепая 3 сезон: чем опасна арендованная квартира
Слепая 3 сезон: чем опасна арендованная квартира
пресс-служба

5 февраля c 18:15: на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити Слепая 3 сезон.

К слепой провидице бабе Любе обратится девушка, которая встретила любовь и съехалась с возлюбленным. Но в новой арендованной квартире стали происходить странные вещи. Что же нужно помнить при переезде, чтобы не навлечь беду - знает лишь баба Люба.

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Ульяна еще совсем молодая девушка, но она уже встретила свою любовь. Она надеется, что в новой съемной квартире, которую они с Андреем сняли за удивительно небольшие деньги, их ждет счастье. Но вместо этого в ее жизнь начали приходить ссоры, ложь и разочарование. Сначала Ульяна почувствовала в квартире какую-то неведомую силу, ей слышался скрип пола, непонятный стук, с закрытого на ключ шкафа вдруг выпадали вещи. А вчера пропал и Андрей, забрал свои вещи и больше не выходил на связь.

Растерянная девушка решает обратиться к бабушке Любе за помощью. Однако Слепая заявит, что именно в этой квартире девушку ждет счастье и любовь. Неужели дело совсем не в жилье, и что нужно помнить при переезде - узнаем 5 февраля на СТБ! 

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