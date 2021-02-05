Слепая 3 сезон: чем опасна арендованная квартира
5 февраля c 18:15: на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити Слепая 3 сезон.
К слепой провидице бабе Любе обратится девушка, которая встретила любовь и съехалась с возлюбленным. Но в новой арендованной квартире стали происходить странные вещи. Что же нужно помнить при переезде, чтобы не навлечь беду - знает лишь баба Люба.
Растерянная девушка решает обратиться к бабушке Любе за помощью. Однако Слепая заявит, что именно в этой квартире девушку ждет счастье и любовь. Неужели дело совсем не в жилье, и что нужно помнить при переезде - узнаем 5 февраля на СТБ!