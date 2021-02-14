Детектив Ренуар-7: коварная сестра, потеря памяти и приключения в Париже
В воскресенье, 14 февраля, в 18:00 на «Интере» – завершающая серия шестого сезона французского сериала «Детектив Ренуар», а сразу после этого, в 19:00, в эфир выйдет премьерный эпизод 7 сезона.
Накал страстей, интриги и любовные многоугольники – этот сезон богат на сложные сюжетные ходы. А все потому, что исполнительница главной роли, Сесиль Буа, перед съемками поставила сценаристам условие: или они добавят истории о детективе Кандис Ренуар новых поворотов, или она не будет сниматься в продолжении сериала.
Мне важно, чтобы было развитие моей героини, чтобы было что играть! – признается актриса.
И авторы сценария сделали все, чтобы в новых сериях вывести Ренуар из равновесия.
Я очень повеселилась, играя Белинду! – делится впечатлениями Маива. – Она завидует семейному счастью и успешной карьере сестры и решает ужалить ее побольнее, вступив в отношения с ее бывшим возлюбленным Антуаном. Вряд ли можно сказать, что моя героиня в него влюблена. Но зато у нее теперь есть то, чего так желает и не имеет сестра.
Фанов сериала и, в частности, поклонников пары Кандис-Антуан такой поворот сюжета не устроил. Когда 7 сезон «Детектива Ренуар» вышел на экраны во Франции, Паскуали начали атаковать гневными сообщениями в соцсетях.
Люди стали меня оскорблять за то, что моя героиня флиртует с Антуаном, – рассказывает актриса. – Почему-то они не делают различий между мной и моим персонажем.
К слову, Маива Паскуали – не единственный новичок в этом сезоне. Также в команде детектива Ренуар появится новый медицинский эксперт.
Исполнитель роли Антуана Дюма, Рафаэль Ленгле, снова выступил в качестве режиссера: он снял два эпизода 7 сезона.
Рафаелю было непросто: он все время разрывался между работой в кадре и режиссерскими обязанностями, – вспоминает Сесиль Буа. – Добавляло сложностей и то, что 80% его сцен снимались на открытом воздухе в холодную погоду с использованием спецэффектов.
Сам Ленгле признается, что такой напряженный график работы сказался на его здоровье: «Это было похоже на нескончаемую гонку, результатом которой стала бессонница на нервной почве». Но нервное истощение помогло достоверно передать состояние его персонажа. Ведь капитану Дюма в новых сериях предстоит перенести операцию на головном мозге, после которой он перестает узнавать близких людей, в том числе и Кандис.
Какие еще испытания ждут главных героев»? И чем закончится роман Дюма с Белиндой?
Смотрите в сериале «Детектив Ренуар-7» – в воскресенье, 14 февраля, в 19:00 на «Интере».