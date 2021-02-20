На Интере – премьера французского сериала "Оливия": последний шанс добиться справедливости

В понедельник, 22 февраля, в 12:25 на «Интере» – премьера французской 6-серийной драмы «Оливия». Это сериал о женщине, которая стала юристом, чтобы бороться с несправедливостью и защищать простых людей.

Главная героиня – юрист Оливия Алесандри. На самом деле ее зовут Эмма. Но много лет назад после страшной трагедии ей пришлось изменить имя. Тогда в автомобильной катастрофе погибли ее родители и брат, а сама она чудом осталась жива, хотя все тоже считали ее умершей. Девушка сильно обгорела, но смогла спастись. Ей стало известно, что авария была подстроенной, а убийство ее семьи заказал один очень влиятельный человек. Она решила отомстить: с помощью пластической хирургии изменила лицо, под вымышленным именем вернулась в Ниццу и устроилась работать в крупную юридическую фирму. И ей удалось привлечь к ответственности всех причастных к убийству своей семьи. С тех пор прошло 5 лет. Оливия Алесандри открыла собственную юридическую компанию. Используя профессиональные навыки и личный опыт, она защищает обычных людей, которые стали жертвами правосудия. Она не боится браться за, казалось бы, проигрышные дела и выступать против богатых и влиятельных оппонентов. Оливия готова на все, чтобы доказать невиновность своих клиентов, для которых она – последний шанс добиться справедливости. Но сможет ли юрист защитить свою семью, когда преступники будут угрожать ей и ее дочери?

Эта 6-серийной драма – спин-офф сериала «Жгучая месть». Но создатели «Оливии» подчеркивают, что их картина – полностью самостоятельная история. И она будет понятна и интересна даже тем, кто не смотрел предыдущий фильм.

В новом сериале речь идет не столько о продолжении, сколько о преемственности характера Оливии, – говорит исполнительница главной роли в обоих сериалах, актриса Летиция Мило. – Впервые этот персонаж появился в сериале «Жгучая месть», за событиями которого зрители следили на протяжении двух сезонов. Мы понимали, что о третьем сезоне проекта речи идти не может, но в то же время нам очень хотелось сохранить героиню. Поэтому возникла идея сериала, который бы показал жизнь Оливии после трагических событий с ее семьей. К работе над новой картиной мы подошли очень тщательно, так, чтобы зрители могли ориентироваться в его событиях, независимо от того, смотрели они первоначальную историю или нет.

В основе сюжета сериала «Оливия» – реальные события и судебные разбирательства. Кроме того, драма затрагивает важные социальные проблемы.

Мы хотели привлечь внимание общественности к таким болезненным темам, как насилие в отношении женщин, домогательство, жестокое обращение с детьми, опасности, подстерегающие подростков в Интернете, – продолжает Летиция Мило. – В новом сериале Оливия Алесандри становится ближе к простым людям. Признаться, если бы я попала в какую-то неприятную историю, я бы хотела, чтобы меня защищал именно такой адвокат, как она! У моей героини боевой характер, она никогда не сдается и просто одержима работой. У нее есть личные принципы, которые она никогда не нарушает, а еще – сочувствие к своим клиентам. Она не может оставаться равнодушной к историям обычных людей, которые стали жертвами системы правосудия.

Чтобы достоверно сыграть адвоката, перед съемками Летиция консультировалась с именитыми юристами. Ей было важно учитывать все нюансы: от профессиональной терминологии до манеры поведения адвоката на судебном заседании.

Съемки сериала проходили в разных городах Франции. И Летиция Мило везде брала с собой мужа и дочку, которой исполнилось всего полтора месяца. Молодая мама просто не могла оставить малышку.

Как и все современные родители, мы с мужем пытаемся совмещать семейную и профессиональную жизнь, – комментирует актриса. – Мне повезло, что мой супруг может работать удаленно. Это позволило им с дочкой путешествовать вместе со мной. Кстати, муж даже снялся в одном из эпизодов сериала! У него была всего одна реплика, но Бадри так разволновался, что у него даже поднялось давление. Мы оба тогда сошлись во мнении, что актерство – это не его (улыбается).

Также в сериале «Оливия» снялись Сирьель Дебрей, Филипп Дюкен, Сириль Леконт. А в эпизодических ролях зрители смогут увидеть некоторых известных французских актеров, среди них – звезда фильма «Такси» Сами Насери.

С какими делами придется столкнуться Оливии Алесандри? На какие жертвы адвокат готова пойти, чтобы защитить своих клиентов и найти настоящих преступников? Смотрите в 6-серийной драме «Оливия» – с 22 февраля с понедельника по среду в 12:25 на телеканале «Интер».