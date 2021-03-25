Слепая 3 сезон: почему беременная слышит плач нерожденного ребенка
Завтра, 26 марта, c 16:30 на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити Слепая 3 сезон.
Беременная Наталья уже не первый раз слышит плач своего еще нерожденного ребенка. Она очень боится, ведь покойный отец Натальи болел редкой генетической болезнью. Врачи предупреждали, что существует риск развития патологии и у будущего ребенка Натальи. Девушка уверена, что плач, который она слышит - недобрый знак. За помощью она отправится к Слепой провидице бабе Любе.
Ясновидящая успокоит будущую роженицу - ее ребенок здоров. Но рядом с ней есть человек, который желает зла и ей, и ее еще нерожденному малышу. Кто он? И удастся ли Наталье родить здорового ребенка - узнаем завтра на СТБ!