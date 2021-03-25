Слепая 3 сезон: почему беременная слышит плач нерожденного ребенка

25 марта 2021 13:47 Александр Кива
Слепая 3 сезон: почему беременная слышит плач нерожденного ребенка
Слепая 3 сезон: почему беременная слышит плач нерожденного ребенка
пресс-служба

Завтра, 26 марта, c 16:30 на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити Слепая 3 сезон.

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К слепой провидице бабе Любе обратится беременная девушка, которая слышит плач своего малыша. Что это сулит, и де   действительно ли это плохой знак - знает лишь баба Люба.

Беременная Наталья уже не первый раз слышит плач своего еще нерожденного ребенка. Она очень боится, ведь покойный отец Натальи болел редкой генетической болезнью. Врачи предупреждали, что существует риск развития патологии и у будущего ребенка Натальи. Девушка уверена, что плач, который она слышит - недобрый знак. За помощью она отправится к Слепой провидице бабе Любе.

Ясновидящая успокоит будущую роженицу - ее ребенок здоров. Но рядом с ней есть человек, который желает зла и ей, и ее еще нерожденному малышу. Кто он? И удастся ли Наталье родить здорового ребенка - узнаем завтра на СТБ!

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