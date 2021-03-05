Слепая 3 сезон: почему призрак умершего мужа явился женщине в день помолвки?

5 марта c 16:30 на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити “Сліпа”.

К слепой провидице бабе Любе обратится 55-летняя Марина Сергеевна, которая увидела призрак мужа, умершего много лет назад. Почему к женщине является бывший супруг - знает лишь баба Люба

Учительница на пенсии Марина Сергеевна овдовела еще 15 лет назад, и с тех пор жила с дочерью и зятем. Но в день, когда ей сделал предложение ее мужчина Андрей Владимирович, она увидела в зеркале призрак своего покойного мужа.

Женщина подумала, что призрак хочет предостеречь ее от ложного шага. Но неужели Андрей Владимирович не искренен с ней, или же ей уже не суждено быть любимой? Эти вопросы мучили Марину Сергеевну, и с ними она пришла к слепой провидице бабе Любе. Удастся ли женщине выполнить все предостережения Слепой, чтобы сохранить свою любовь и стать счастливой - узнаем сегодня на СТБ!