Слепая 3 сезон: почему призрак умершего мужа явился женщине в день помолвки?

5 марта 2021 09:03 Александр Кива
Слепая 3 сезон: почему призрак умершего мужа явился женщине в день помолвки?
Слепая 3 сезон: почему призрак умершего мужа явился женщине в день помолвки?
пресс-служба

5 марта c 16:30 на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити “Сліпа”.

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К слепой провидице бабе Любе обратится 55-летняя Марина Сергеевна, которая увидела призрак мужа, умершего много лет назад. Почему к женщине является бывший супруг - знает лишь баба Люба.

Учительница на пенсии Марина Сергеевна овдовела еще 15 лет назад, и с тех пор жила с дочерью и зятем. Но в день, когда ей сделал предложение ее мужчина Андрей Владимирович, она увидела в зеркале призрак своего покойного мужа.

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Женщина подумала, что призрак хочет предостеречь ее от ложного шага. Но неужели Андрей Владимирович не искренен с ней, или же ей уже не суждено быть любимой? Эти вопросы мучили Марину Сергеевну, и с ними она пришла к слепой провидице бабе Любе. Удастся ли женщине выполнить все предостережения Слепой, чтобы сохранить свою любовь и стать счастливой - узнаем сегодня на СТБ!

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