Супермама 3 сезон: чем удивят героини шоу на неделе 29 марта - 1 апреля

29 марта в 18:00 на СТБ начнется новая неделя реалити «Супермама», в рамках которой мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.

С понедельника по четверг они будут раскрывать свои лайфхаки и методы воспитания детей. И только одна из них станет «супермамой» по версии проекта.

Участницы отправятся в гости друг к другу, а после – выставят соперницам оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает мама на пенсии, Елена. 56-летняя героиня воспитывает двоих дочерей – 24-летнюю и 14-летнюю. С младшей дочерью Елена практически неразлучна: они вместе гуляют, ходят по торговым центрам, готовят и отправляются за покупками. Так ли все дружно в их семье – готовы проверить соперницы.

Второй в гости приглашает бизнес-мама Ирина. Вместе с супругом участница воспитывает 5-летнего Тихона и 12-летнего Никиту. Героиня реалити много работает и вместе с мужем занимается тремя разными бизнесами. С детства Ирина прививает сыновьям самостоятельность, спокойно оставляет их дома без присмотра, ведь точно знает, что все будет в порядке. Старший сын всегда заботится о младшем брате, он может и завтрак приготовить, и помочь по хозяйству. Ирина уверена, что дети сами должны набить шишки, чтобы в будущем им было легче. Работает ли такое правило в семье – готов прокомментировать Дмитрий Карпачев.

Героини реалити отправляются в гости к Елене, матери двоих дочерей. Участница проекта пристально контролирует все, что происходит в их доме! Елена даже в точности знает геолокацию детей, ведь всегда следит за ними с помощью приложения. Кроме того, так героиня поступает и со своим супругом. Детям не позволено самостоятельно проводить время с друзьями на улице, потому как там, по мнению мамы, слишком много опасности. Согласятся ли с таким видением воспитания соперницы Лены?

Последней в гости приглашает сексолог Ксюша. Она воспитывает своего сына-подростка без комплексов. Уже с трех лет они откровенно говорили об интимной близости. С годами Никита лишь углублял свои знания по теме. Так ли эрудирован мальчик в других аспектах жизни? И стоит ли откровенно говорить с детьми о сексе? Готовы прокомментировать героини реалити и Дмитрий Карпачев.

Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» с понедельника по четверг, в 18:00 на СТБ.