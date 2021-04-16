«Головна тема»: Разоблачение в аптеке - какими хитростями фармацевты заставляют нас покупать дорогие препараты?

17 апреля в общественно-резонансном проекте «Головна тема. Перезавантаження» на канале «Украина» проведут уникальное шок-расследование в аптеках и расскажут, как фармацевты зарабатывают на украинцах и коронавирусе.

По статистике, каждый шестой украинец покупает лекарства по рекомендации не врачей, а фармацевтов. И даже сейчас - во время третьей волны коронавируса . Но какие на самом деле препараты украинские аптекари предлагают людям с симптомами ковида, и к каким ухищрениям прибегают, чтобы заставить нас покупать дорогие лекарства?

Чтобы это проверить, «Головна тема» организовала эксклюзивный рейд-провокацию, в ходе которого трое добровольцев: Сергей, Юлия и пенсионерка Надежда Михайловна под видом покупателей наведаются в различные аптеки - частные, государственные и при больницах. А журналистка проекта трудоустроится в аптеку, чтобы показать всем, что держат фармацевты под прилавком, и раскроет хитрые приемы провизоров, в частности - почему женщинам всегда предлагают лекарства дороже, чем мужчинам. Смотрите главное расследование недели, чтобы узнать, как заставить фармацевта продать вам действенные, но недорогие препараты!

В новом выпуске команда проекта решится на показательный социальный эксперимент и устроит импровизированный «грабеж», чтобы проверить, как украинцы реагируют, когда соседей обворовывают, и вызовут ли прохожие полицию, когда станут свидетелями ограбления. Зрители узнают об эффективных и одновременно недорогих методах защиты дома от воров в локдаун и во время длительных майских праздников.

Кроме того, в программе проведут масштабную проверку самых популярных сладостей среди украинцев. Чтобы выяснить, что скрывается в составе любимых лакомств, журналисты программы закупили зефир, вафли и желейные конфеты различной цены и брендов, и отдали их на лабораторную экспертизу. В частности, и проверили на наличие химии сгущенное молоко, которым отравилась героиня проекта Елена. Результаты экспертизы продемонстрируют, в каких сладостях содержится отбеливатель вместо молока и ядовитые красители вместо натуральных, а также на каких вкусностях можно сэкономить без ущерба для здоровья, а какие не стоит брать и даром.

А еще в «Головній темі» проведут необычный рейд и выяснят, по каким правилам и в каком состоянии ездят водители гиробордов, электросамокатов и моноколес, следит ли за ними полиция, и кто будет виноват, если кто-то из них попадет в ДТП. А также разоблачат новые мошеннические схемы интернет-продавцов и расскажут все, что стоит знать, когда продаете или покупаете вещи через сайты объявлений.

Не пропустите проект масштабных экспериментов «Головна тема. Перезавантаження»!

Смотрите программу «Головна тема. Перезавантаження» в субботу в 20:00 на канале «Украина»!