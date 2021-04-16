«Головна тема»: Разоблачение в аптеке - какими хитростями фармацевты заставляют нас покупать дорогие препараты?
17 апреля в общественно-резонансном проекте «Головна тема. Перезавантаження» на канале «Украина» проведут уникальное шок-расследование в аптеках и расскажут, как фармацевты зарабатывают на украинцах и коронавирусе.
Чтобы это проверить, «Головна тема» организовала эксклюзивный рейд-провокацию, в ходе которого трое добровольцев: Сергей, Юлия и пенсионерка Надежда Михайловна под видом покупателей наведаются в различные аптеки - частные, государственные и при больницах. А журналистка проекта трудоустроится в аптеку, чтобы показать всем, что держат фармацевты под прилавком, и раскроет хитрые приемы провизоров, в частности - почему женщинам всегда предлагают лекарства дороже, чем мужчинам. Смотрите главное расследование недели, чтобы узнать, как заставить фармацевта продать вам действенные, но недорогие препараты!
В новом выпуске команда проекта решится на показательный социальный эксперимент и устроит импровизированный «грабеж», чтобы проверить, как украинцы реагируют, когда соседей обворовывают, и вызовут ли прохожие полицию, когда станут свидетелями ограбления. Зрители узнают об эффективных и одновременно недорогих методах защиты дома от воров в локдаун и во время длительных майских праздников.
А еще в «Головній темі» проведут необычный рейд и выяснят, по каким правилам и в каком состоянии ездят водители гиробордов, электросамокатов и моноколес, следит ли за ними полиция, и кто будет виноват, если кто-то из них попадет в ДТП. А также разоблачат новые мошеннические схемы интернет-продавцов и расскажут все, что стоит знать, когда продаете или покупаете вещи через сайты объявлений.
Не пропустите проект масштабных экспериментов «Головна тема. Перезавантаження»!
Смотрите программу «Головна тема. Перезавантаження» в субботу в 20:00 на канале «Украина»!