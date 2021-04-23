Слепая 3 сезона: чего нужно опасаться при переезде в новую квартиру

23 апреля 2021 11:20 Александр Кива
Слепая 3 сезона: чего нужно опасаться при переезде в новую квартиру
Слепая 3 сезона: чего нужно опасаться при переезде в новую квартиру
пресс-служба

23 апреля c 16:30 на СТБ выйдут премьерные серии скриптед-реалити Слепая 3 сезон.  К слепой провидице бабе Любе приедет Ирина, жизнь которой стала невыносимой после переезда. Неужели всему виной новая квартира?

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Ирина с Егором были счастливо женаты уже четыре года. Но все изменилось, как только они переехали в собственную квартиру. Ирину начал раздражать любимый, а сам мужчина стал грубым и невнимательным. Женщина боялась, что во всем может быть виноват ритуал для привлечения денег, который она провела в новом доме. Именно после него Ирина увидела своего мужа окровавленным в постели. Она поехала к Слепой чтобы узнать, сработало ли ее гадания, и что означало то страшное видение.

Провидица баба Люба увидела, что вскоре Ирина и ее муж могут сойти с ума. Единственный шанс остановить это - повесить в новом доме старые шторы.

Но как это сделать, если Ирина избавилась перед переездом всех вещей? Удастся ли женщине спасти себя и своего мужа - узнаем сегодня на СТБ!

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