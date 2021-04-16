Слепая 3 сезон: почему девушке нельзя приглашать на свадьбу родную маму?

Слепая 3 сезон: почему девушке нельзя приглашать на свадьбу родную маму?

16 апреля c 16:30 на СТБ выйдут премьерные серии скриптед-реалити “Сліпа”. К слепой провидице бабе Любе обратится невеста, которая боится, что ее свадьба сорвется.

Такие мысли посещают Иру из-за постоянных загадочных совпадений. Почему же виной этому родная мама девушки — знает баба Люба.

22-летняя Ира всегда скептически относилась к приметам, но накануне свадьбы ей пришлось изменить свое мнение, ведь зловещие знаки буквально преследовали невесту и ее жениха Богдана. Сначала сгорел заказанный ресторан, потом во время примерки порвалась свадебное платье, а когда вино залило новенькие приглашение на торжество - Ира решила отправиться к Слепой.

Провидица баба Любе разъяснит ей, чего именно следует беречься, чтобы брак был счастливым. И девушка столкнется с непростым выбором: если она пригласит свою родную маму на свадьбу, то не будет ей счастья в семейной жизни.

Почему ее благополучию мешает родная мать, и удастся ли Ире как-то обойти запрет — узнаем сегодня на СТБ!



