Жанна Тихонова помогла поймать опасную банду

На этой неделе с понедельника по четверг в 21:00 смотрите на «Интере» новый цикл детективного проекта «Вещдок. Опережая время».

Старший оперативник Максим Мазур пытается выйти на след таинственной банды «Черных валетов», держащей в страхе весь город. В этом ему помогает новый криминалист, роль которого сыграла ведущая «Интера» Жанна Тихонова.

Жанна Тихонова всегда хотела попробовать себя в роли актрисы. Воплотить мечту ведущая смогла дважды, причем оба раза – на родном «Интере». Первый раз Жанна сыграла в детективном цикле «Вещдок» роль директора школы и по совместительству – убийцы. Сейчас же телезрители увидят ее в роли криминалиста Ирины Бай в новом цикле детективного проекта «Вещдок. Опережая время».

После удачной «пробы пера» в «Вещдоке», где мне довелось сыграть убийцу, коллеги пообещали мне новый сценарий с главной женской ролью. Причем линейного персонажа: со своей личной историей, разворачивающейся из серии в серию, – вспоминает Жанна Тихонова. – Конечно, на тот момент мы все пребывали в состоянии легкой эйфории после удачной совместной работы, поэтому восторженные комментарии и обещания я поделила на три... Но прошел буквально год – и вуаля! – готов сценарий и новое заманчивое предложение, от которого невозможно отказаться! Я очень благодарна команде «Вещдока» за теплое отношение и высокую оценку моей работы. Моя героиня Ирина Бай – человек страстей. Мало того, что она уже пошла однажды на должностное преступление ради своего мужа, так тут же попадает под очарование коллеги (улыбается). Это был интересный опыт проживания любви в кадре для человека, свободного от этого чувства в данный момент. К слову, мы очень много спорили с режиссером. По сценарию Ирина Бай любит включать «спасателя» и ведет себя крайне активно по отношению к коллеге – старшему оперативнику Максиму Мазуру. В жизни я совсем не мать Тереза и подобная схема взаимоотношений с мужчиной мне претит.

Увидеть выпуски «Вещдок. Опережая время» с участием Жанны Тихоновой зрители смогут с понедельника по четверг, с 26 по 29 апреля, в 21:00 на «Интере».