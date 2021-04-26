Жанна Тихонова помогла поймать опасную банду

26 апреля 2021 18:24 Александр Кива
Жанна Тихонова помогла поймать опасную банду
«Вещдок. Опережая время»: Жанна Тихонова помогла поймать опасную банду
пресс-служба

На этой неделе с понедельника по четверг в 21:00 смотрите на «Интере» новый цикл детективного проекта «Вещдок. Опережая время».

Читайте такжеВещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.04.2021)
Старший оперативник Максим Мазур пытается выйти на след таинственной банды «Черных валетов», держащей в страхе весь город. В этом ему помогает новый криминалист, роль которого сыграла ведущая «Интера» Жанна Тихонова.

 

Жанна Тихонова всегда хотела попробовать себя в роли актрисы. Воплотить мечту ведущая смогла дважды, причем оба раза – на родном «Интере». Первый раз Жанна сыграла в детективном цикле «Вещдок» роль директора школы и по совместительству – убийцы. Сейчас же телезрители увидят ее в роли криминалиста Ирины Бай в новом цикле детективного проекта «Вещдок. Опережая время».

После удачной «пробы пера» в «Вещдоке», где мне довелось сыграть убийцу, коллеги пообещали мне новый сценарий с главной женской ролью. Причем линейного персонажа: со своей личной историей, разворачивающейся из серии в серию, – вспоминает Жанна Тихонова. – Конечно, на тот момент мы все пребывали в состоянии легкой эйфории после удачной совместной работы, поэтому восторженные комментарии и обещания я поделила на три... Но прошел буквально год – и вуаля! – готов сценарий и новое заманчивое предложение, от которого невозможно отказаться! Я очень благодарна команде «Вещдока» за теплое отношение и высокую оценку моей работы. Моя героиня Ирина Бай – человек страстей. Мало того, что она уже пошла однажды на должностное преступление ради своего мужа, так тут же попадает под очарование коллеги (улыбается). Это был интересный опыт проживания любви в кадре для человека, свободного от этого чувства в данный момент. К слову, мы очень много спорили с режиссером. По сценарию Ирина Бай любит включать «спасателя» и ведет себя крайне активно по отношению к коллеге – старшему оперативнику Максиму Мазуру. В жизни я совсем не мать Тереза и подобная схема взаимоотношений с мужчиной мне претит.

Увидеть выпуски «Вещдок. Опережая время» с участием Жанны Тихоновой зрители смогут с понедельника по четверг, с 26 по 29 апреля, в 21:00 на «Интере».

Облако тегов

Жанна Тихонова Вещдок. Опережая время

Материалы по теме

Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.04.2021)
Сериалы

Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Сериалы

Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.04.2021)
Сериалы

Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)
Сериалы

Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.04.2021)

Популярное на сайте

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим
Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021
Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой

Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой
Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK