Вещдок. Опережая время: Ничего необычного - смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.04.2021)

7 апреля 2021 06:00 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Ничего необычного - смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.04.2021)
пресс-служба

7 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 19 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В январе 1950 года во дворе одного из харьковских домов обнаружили тело работника филармонии Александра Ларина. Рядом с трупом нашли серебряный наперсток с дорогим камнем. Жена убитого рассказала, что Александр занимался концертными махинациями. Кому еще было известно о незаконной деятельности Ларина? И мог ли мужчина поплатиться жизнью за свои аферы?

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 07.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.

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