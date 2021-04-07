Вещдок. Опережая время: Ничего необычного - смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.04.2021)
7 апреля 2021 06:00
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.04.2021)
пресс-служба
7 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 19 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.
Вещдок. Опережая время: В январе 1950 года во дворе одного из харьковских домов обнаружили тело работника филармонии Александра Ларина. Рядом с трупом нашли серебряный наперсток с дорогим камнем. Жена убитого рассказала, что Александр занимался концертными махинациями. Кому еще было известно о незаконной деятельности Ларина? И мог ли мужчина поплатиться жизнью за свои аферы?
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 07.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.