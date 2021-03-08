Вещдок. Опережая время: Фанера над Парижем - смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.03.2021)
8 марта 2021 06:00
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.03.2021)
пресс-служба
9 марта на Интере и на сайте TV.UA выйдет 2 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.
Вещдок. Опережая время: Зимой 1975-го в одесском парке обнаружили задушенным мелкого хулигана Руслана Червякова. Стало известно, что незадолго до гибели он распечатывал снимки в детском фотокружке. На них была запечатлена лежащая на полу женщина с целлофановым пакетом на голове. Это оказалась тренер по ритмической гимнастике Тамара Юрович, которую недавно убили. В складках пленки, в которую было завернуто ее тело, нашли бегунок от спортивного костюма «Адидас». Но в то время мало кто мог позволить себе такую одежду...
Новогодний выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 09.03.2021 смотрите в 21:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.