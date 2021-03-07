Вещдок. Опережая время: На «Интере» – премьера проекта

7 марта 2021 20:15 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: На «Интере» – премьера проекта
На «Интере» – премьера проекта «Вещдок. Опережая время»
пресс-служба

В понедельник, 8 марта, в 21:00 на «Интере» – премьера детективного цикла «Вещдок. Опережая время».

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В новом проекте ведущие Артем Позняк и Александр Половцев предложат телезрителям совершить путешествие в прошлое. И расскажут о преступлениях, которые опережали свое время.

За последние полвека изменилось очень многое. Сегодня сложно поверить и осознать, что пару десятков лет назад жизнь была совсем другой. В прошлом люди иначе мыслили, имели другие привычки. Это отражалось на специфике преступлений и их раскрытии. Некоторые криминальные дела того времени сейчас могли бы быть расследованы за несколько минут, а отдельные преступления прошлого в наше время вообще невозможно совершить.

Например, термин «киднеппинг» в 70-х годах был знаком разве что заядлым любителям зарубежных детективов. Как в те времена раскрывали похищение детей, если у сыщиков не было практики подобных расследований? Как без мобильных телефонов координировали свои действия сообщники? Как судмедэкспертам удавалось идентифицировать личность человека, когда еще не проводились тесты ДНК?

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Отличительная особенность нового детективного цикла – многофункциональная студия. Теперь это не просто локация, а активный элемент программы. На интерактивных экранах будут демонстрироваться документы, хроники, различные визуальные материалы. К тому же теперь студия – место для воссоздания отдельных сцен той или иной истории.

Ведущие будут сравнивать прошлое и настоящее: давать исторические справки, рассказывать об отдельных артефактах, объяснять те или иные явления. 

«Ранее я не работал в публицистическом жанре, поэтому для меня работа над проектом «Вещдок. Опережая время» – это новый профессиональный опыт, – делится Александр Половцев. – У нас с Артемом на двоих теперь еще больше текста, который приходилось адаптировать под себя и подавать так, чтобы вся эта информация и факты звучали понятно для каждого зрителя. А еще, в отличие от сериала «Вещдок. Личное дело», где я играл директора архива, в этом детективном цикле я выступаю в роли самого себя. Поэтому здесь уже не спрячешься за ролью».

Как десятки лет назад сыщикам удавалось раскрывать преступления, опережающие свое время? Смотрите в новом детективном цикле «Вещдок. Опережая время» – с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Интер».

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