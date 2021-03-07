Вещдок. Опережая время: На «Интере» – премьера проекта

В понедельник, 8 марта, в 21:00 на «Интере» – премьера детективного цикла «Вещдок. Опережая время».

В новом проекте ведущие Артем Позняк и Александр Половцев предложат телезрителям совершить путешествие в прошлое. И расскажут о преступлениях, которые опережали свое время.

За последние полвека изменилось очень многое. Сегодня сложно поверить и осознать, что пару десятков лет назад жизнь была совсем другой. В прошлом люди иначе мыслили, имели другие привычки. Это отражалось на специфике преступлений и их раскрытии. Некоторые криминальные дела того времени сейчас могли бы быть расследованы за несколько минут, а отдельные преступления прошлого в наше время вообще невозможно совершить.

Например, термин «киднеппинг» в 70-х годах был знаком разве что заядлым любителям зарубежных детективов. Как в те времена раскрывали похищение детей, если у сыщиков не было практики подобных расследований? Как без мобильных телефонов координировали свои действия сообщники? Как судмедэкспертам удавалось идентифицировать личность человека, когда еще не проводились тесты ДНК?

Отличительная особенность нового детективного цикла – многофункциональная студия. Теперь это не просто локация, а активный элемент программы. На интерактивных экранах будут демонстрироваться документы, хроники, различные визуальные материалы. К тому же теперь студия – место для воссоздания отдельных сцен той или иной истории.

Ведущие будут сравнивать прошлое и настоящее: давать исторические справки, рассказывать об отдельных артефактах, объяснять те или иные явления.

«Ранее я не работал в публицистическом жанре, поэтому для меня работа над проектом «Вещдок. Опережая время» – это новый профессиональный опыт, – делится Александр Половцев. – У нас с Артемом на двоих теперь еще больше текста, который приходилось адаптировать под себя и подавать так, чтобы вся эта информация и факты звучали понятно для каждого зрителя. А еще, в отличие от сериала «Вещдок. Личное дело», где я играл директора архива, в этом детективном цикле я выступаю в роли самого себя. Поэтому здесь уже не спрячешься за ролью».

Как десятки лет назад сыщикам удавалось раскрывать преступления, опережающие свое время? Смотрите в новом детективном цикле «Вещдок. Опережая время» – с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Интер».