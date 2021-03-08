Вещдок. Опережая время: Неприкаянный призрак - смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.03.2021)

8 марта 2021 06:30 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Неприкаянный призрак - смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.03.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.03.2021)
пресс-служба

10 марта на Интере и на сайте TV.UA выйдет 3 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в праздничном выпуске Вещдок. Опережая время: В декабре 1975 года найден мертвым преподаватель университета Виктор Соболь. Следователям стало известно, что он снимал квартиру для своей сестры Лидии Рябчун. Вот только гражданка Рябчун не приходилась родственницей Соболю и еще год назад подала заявление о краже паспорта. Кто тогда скрывался под именем Лидии? И как это связано с убийством Виктора?

Новогодний выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 10.03.2021 смотрите в 21:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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