Вещдок. Опережая время: Защита свидетеля - смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)

27 апреля 2021 06:00 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Защита свидетеля - смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)
пресс-служба

28 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 31 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В апреле 2020-го в городе Сновинск на детской площадке найдено тело студентки Катерины Беценко. Рядом с ней обнаружили игральную карту с изображением пикового валета – такую оставляет своим жертвам банда «Черных валетов». Чаще всего эта группировка угрожала детям из богатых семей, вымогая деньги. Но ранее бандиты всерьез черту закона не переступали. Почему же сейчас шайка стала действовать более решительно?

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 28.04.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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