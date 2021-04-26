Вещдок. Опережая время: Аварийный выход - смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.04.2021)

26 апреля 2021 22:20 Александр Кива
Вещдок. Опережая время: Аварийный выход - смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.04.2021)
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.04.2021)
пресс-служба

27 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 30 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Вещдок. Опережая время: В марте 2020-го в городе Сновинск во время ликвидации аварии на теплотрассе рабочие обнаружили труп рэпера Никиты Рудика, подрабатывающего сантехником и охранником. Убийца проломил парню голову, бросил тело в тепловую камеру, затем подстроил порыв трубы. Свидетель рассказал сыщикам, что накануне гибели видел у Никиты дорогой ноутбук. Но при обыске жилища Рудика его не нашли. Связана ли пропажа техники с гибелью Рудика?

Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 27.04.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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