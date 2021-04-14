Вещдок. Опережая время: Шарманщица - смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.04.2021)
14 апреля 2021 07:00
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.04.2021)
пресс-служба
15 апреля на Интере и на сайте TV.UA выйдет 24 выпуск детективного проекта Вещдок. Опережая время. Новый выпуск Вещдок. Опережая время смотрите онлайн на tv.ua.
Вещдок. Опережая время: В марте 1983-го в Одессе ударом ножа убили студента кулинарного училища, активного члена отряда дружинников Артема Заболотного. В ночь гибели парня отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности проводил на заводе облаву, однако организатор подпольного цеха сбежал. Сыщики предположили, что дружинник пытался остановить беглеца и погиб в результате драки. Но вскоре отец Артема обнаружил, что кто-то хозяйничал в их сарае... Связано ли проникновение в подсобное помещение с убийством?
Новый выпуск проекта Вещдок. Опережая время от 15.04.2021 смотрите онлайн скоро на нашем сайте TV.UA.