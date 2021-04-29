Стосується кожного: в ток-шоу - время худеть и избавляться от лишнего

Стосується кожного: в ток-шоу - время худеть и избавляться от лишнего

В четверг, 29 апреля, в 18:00 в эфире телеканала «Интер» выйдет новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Мужской вес».

В новом выпуске проекта «Касается каждого» пойдет речь о людях, которые имеют избыточный вес и мечтают от него избавиться, а также о тех, кому удалось сбросить более 100 килограммов.

Герой программы – 31-летний Иван Долгошеев из Авдеевки – при росте 167 сантиметров весит более 300 килограммов! Из-за избыточного веса у Ивана нет работы, он месяцами не выходит из дома. А 41-летнего киевлянина Александра Пугача лишние килограммы лишили семьи и работы. Сейчас он весит более 200 килограммов. Оба мужчины утверждают, что едят немного, и только полезную еду, однако их вес ежедневно увеличивается. Родители Ивана и Александра в отчаянии и понимают, что самостоятельно справиться с этой проблемой мужчины уже не в состоянии. Вместе с сыновьями они приедут в студию «Касается каждого», чтобы рассказать, какой дискомфорт приносят лишние килограммы. Чем это опасно для здоровья?

Состояние героев программы оценивается как сверхожирение и представляет угрозу для жизни, – объясняет эксперт ток-шоу «Касается каждого», заслуженный врач Украины, профессор Иван Тодуров. – В любой момент у таких пациентов может случиться приступ сердечной недостаточности, инсульт, инфаркт. Считаю, что причиной этого состояния послужила не только распущенность в пищевом поведении, хотя зачастую пусковым механизмом бывает именно это, но и другие факторы – наследственные, генетические и психологические. Сейчас им нужна помощь».

Стосується кожного: в ток-шоу - время худеть и избавляться от лишнего / пресс-служба канала Интер

Побороть избыточный вес взялся и ведущий телеканала «Интер» Дмитрий Чистяков. Сейчас он весит 134 килограмма. В эфире своей новой рубрики он обещает на глазах у миллионов зрителей за три месяца похудеть минимум на 30 килограммов. Первыми успехами Дмитрий готов поделиться со зрителями ток-шоу «Касается каждого».

Стосується кожного: в ток-шоу - время худеть и избавляться от лишнего / пресс-служба канала Интер

Как за 500 гривен можно приобрести гарантированное ожирение и как за те же деньги – стройное и здоровое будущее? Диетолог Екатерина Кондратюк прошлась по столичным магазинам, чтобы узнать, что выбирают украинцы. Какими продуктами лучше наполнить корзину в магазине, чтобы не иметь проблем с лишним весом?

Поддержать Ивана и Александра также придут бариатрический диетолог Ольга Безуглая, психотерапевт, эксперт по вопросам расстройств пищевого поведения Юрий Великдус, лидер группы «ТIK» Виктор Бронюк. Своими историями борьбы с лишними килограммами поделятся ведущий телеканала «Интер» Александр Лукьяненко и заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.

В студии «Касается каждого» вы услышите советы диетологов, психологов, хирургов о том, как приблизиться к собственному идеалу, а также истории людей, которые уже победили избыточный вес и готовы поделиться собственными секретами, как сбросить более 100 кг.

Есть ли шанс избавиться от лишних килограммов? Смотрите в новом выпуске проекта «Касается каждого» – сегодня, 29 апреля, в 18:00 на телеканале «Интер».

Напомним,