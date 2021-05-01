Мой любимый друг – известна дата премьеры 4-серийной мелодрамы с Кириллом Дыцевичем на СТБ

1 мая 2021 10:35 Александр Кива
Мой любимый друг – известна дата премьеры 4-серийной мелодрамы с Кириллом Дыцевичем на СТБ
Мой любимый друг – известна дата премьеры 4-серийной мелодрамы с Кириллом Дыцевичем на СТБ
пресс-служба

5 мая в 20:15 в слоте «СТБ-сериал» зрители увидят премьеру 4-серийной мелодрамы «Мой любимый друг» производства «Киевтелефильм». Главная героиня, Маша, проделает длинный путь, чтобы отыскать свое счастье…

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По сюжету сериала Мой любимый друг от 05.05.2021, шестилетнюю Машу после смерти родителей отправляют в детский дом. Там она встречает Диму, который обещает быть всегда рядом и защищать ее. Спустя годы Диму забирают из детского дома, вскоре он уходит в армию, его связь с Машей обрывается.

Девушка тем временем проходит обучение в кулинарном колледже и начинает работать в ресторане. Там она знакомится с Олегом, который вскоре делает ей предложение. Но в этот день сюрпризы для Маши не заканчиваются. Она узнает, что компаньоном Олега является тот самый Дима. Неожиданно для себя Дима осознает, что ревнует Машу. Как оказалось, она все еще дорога ему. За несколько дней до свадьбы Олег попадает в ДТП и сбивает человека. Пока Дима пытается помочь пострадавшему, Олег в панике сбегает с места происшествия. Приехавший патруль решает, что Дима виноват в случившемся, так как машина принадлежит ему, да и больше никого на месте происшествия нет. Маше об этой трагедии сообщает Олег. Ее шокирует известие о том, что Дима сбил человека. Тем более, она лишилась отца в автокатастрофе.

Героям предстоит принять череду непростых решений. Сможет ли Маша разобраться, на чьей стороне правда и кто ей по-настоящему дорог?

  • Производство: Киевтелефильм.
  • Авторы сценария: Елена Арбузова, Анна Арбузова.
  • Режиссёр-постановщик: Сергей Щербин.
  • Оператор-постановщик: Артём Козырев.
  • В ролях: Александра Каштанова, Дмитрий Белякин, Кирилл Дыцевич, Анастасия Масленникова, Юлия Такшина, Анна Богдан, Ефросиния Мельник и др. 

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