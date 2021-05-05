Брюс: кино по-голливудски – ICTV снимает новый боевик

5 мая 2021 00:30 Юлия Туренко
Брюс: кино по-голливудски – ICTV снимает новый боевик
Брюс: кино по-голливудски – ICTV снимает новый боевик
пресс-служба

3 мая телеканал ICTV приступил к съемкам мини-сериала «Брюс». Это история дружбы двух мужчин – таксиста и миллионера, людей из разных миров, которые ради спасения своих детей преодолевают серьезные испытания.

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Майские праздники для канала ICTV начались со съемок остросюжетного боевика «Брюс». На территории Юридической академии развернули съемочную площадку и отсняли первые кадры 4-серийки.

Сюжет боевика закручен вокруг истории похищения детей, которое идет не по плану из-за случайного вмешательства в ход событий главного героя – Брюса.

Наш боевик – это огромное количество драйва, скорости, перемен чувств и событий. Драматургия запрограммирована на смену впечатлений, и «Брюс» как раз такая история. Вот уже в первый день я снимаюсь с эффектным гримом – побитое лицо показывает, что мой герой не стоит в стороне. Мне предстоит выполнить немало трюков и кулачных боев, но я готовился заранее – было много тренировок, репетиций, – рассказывает исполнитель главной роли Дмитрий Малков – украинский актер, режиссер, сценарист и видеоблогер.

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В новой ленте Дмитрий играет бывшего военного Брюсовского по прозвищу Брюс, который работает водителем такси. Герой собирается провести свой выходной день вместе с сыном Юрой, но планы меняет просьба знакомого забрать из детского лагеря сына миллионера. Брюс берет заказ и машину товарища, да и Юра не против прокатиться в дорогой иномарке. Но простая просьба заканчивается не простыми последствиями – по дороге герои стают жертвами похищения. Вместе с сыном богача забирают и ребенка Брюса, и теперь поиски детей стают главной целью двух ранее не знакомых и совершенно разных отцов.

Боевик с таким красноречивым названием сразу вызывает ассоциации с голливудским кино. Но мы ни в коем случае не будем делать кальку – у нас есть свое кино, и мы постараемся сделать его с нашими красками. «Брюс» – как дань Голливуду, с отсылками к легендарному кино, но с нашим характером. Это сериал, пропитанный огромным количеством экшена, драматических перипетий и искренних чувств, – говорит режиссер Антон Скрипец.

Также в сериале сыграют: Борис Хвошнянский, Дмитрий Паламарчук, Олеся Гаевая, Александр Пожарский, Екатерина Гулякова, Александр Печерица, Георгий Лещенко и другие.

Над производством нового сериала по заказу ICTV работает украинская кинокомпания «Mamas Film Production». Съемки боевика продлятся до конца мая.

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