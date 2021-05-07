"Операция "Валькирия": как Том Круз устроил заговор против Гитлера

Кино на выходных – любимая традиция многих. Чаще всего хочется чего-то лёгкого – комедийного и романтичного, но иногда по вкусу приходится и что-то посерьёзнее.

К примеру, фильм «Операция «Валькирия», основанный на реальных событиях, который выйдет в эту субботу, 8 мая, в 20:20 на НЛО TV.

Фильм «Операция «Валькирия» рассказывает о подготовке и свершении реального исторического момента. 20 июля 1944 года полковник Клаус фон Штауффенберг совершил попытку убить Адольфа Гитлера – он пронес с собой в портфеле бомбу, но сумел лишь ранить фюрера. Клаус потерял в Северной Африке правую руку, левый глаз и пальцы на левой руке, и вернувшись в столицу Германии, видел своей главной целью возможность спасти Германию от Гитлера. Вместе с высокопоставленными немецкими офицерами и политиками был разработан план для свержения нацистского режима – «Операция «Валькирия», которую должны были начать после смерти Адольфа Гитлера.

Главного героя ленты сыграл Том Круз, которому пришлось вживаться в роль армейского офицера, одержимого «высокой целью». Игра Круза – отдельный вид мастерства, в каждую эмоцию актера веришь, благодаря чему погружаешься в события, будто они происходят здесь и сейчас. Динамичный сюжет, яркая и сильная музыка, акцент на деталях – всё это создаёт дополнительное напряжение. А наибольше пугает и завораживает осознание того, что история – не выдуманная. Помимо кадров войны, силы и жестокости, в фильме есть место любви и нежности. К слову, Том Круз лично выбрал актрису Карис ван Хаутен в качестве своей жены после того, как увидел ее в другом фильме о Второй мировой войне – «Чeрная книга».

Что интересно, Том Круз идеально вписался в роль, более того, внешне он очень похож на настоящего Клауса. Тем не менее, участие Круза было под сомнением – ведь Штауффенберга и немецкие политики были против того, чтобы Том Круз играл Клауса, так как актёр является приверженцем Церкви сайентологии. Но всё сложилось в пользу Тома Круза. Кстати, в фильме снимается настоящий внук Клауса фон Штауффенберга – он играет помощника генерал-майора Трешоу.

Фильм «Операция «Валькирия» вызывает острые эмоции и оставляет важное послевкусие, побуждая вспомнить всё, что знаешь об истории, и о Второй мировой войне в частности.

Смотрите киноленту «Операция «Валькирия» в субботу в 20:20 на НЛО TV.

