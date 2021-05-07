ТОП-5 фактов о боевике "16 кварталов" с Брюсом Уиллисом

ТОП-5 фактов о боевике "16 кварталов" с Брюсом Уиллисом

В эту субботу, 8 мая, телеканал 2+2 покажет криминальный боевик «16 кварталов», главную роль в котором сыграл легендарный Брюс Уиллис.

По сюжету детектив Джек Мосли ( Брюс Уиллис ) пытается направить в суд свидетеля, который может дать показания, изобличающие нескольких сотрудников департамента полиции. 16 кварталов — расстояние от полицейского участка до здания суда в одном из районов Нью-Йорка. Этот путь станет настоящим испытанием для копа и его единственного и самого важного свидетеля.

ТОП-5 малоизвестных фактов о боевике «16 кварталов» от TV.UA ниже.

1. Чтобы эмоции детектива Джека Мосли выглядели в кадре максимально реалистично, Брюс Уиллис положил в свой ботинок камешек и держал его там до конца съемок.

2. С самого начала Брюс Уиллис хотел, чтобы роль Эдварда Бункера, свидетеля по коррупционному делу против копов, сыграл не Мос Деф, а американский рэпер и актер Лудакрис.

3. Эдвард Бункер – имя настоящего преступника, который сыграл в фильмах Квентина Тарантино «Бешеные псы» (1992) и «Поезд-беглец» (1985) до того, как попал в тюрьму.

4. Боевик «16 кварталов» вышел в 2006 году и стал крайним режиссерским фильмом для Ричарда Доннера.

5. Персонажи используют в фильме мобильные телефоны Nextel Motorola i670, пик популярности которых припал на 2005-2006 годы, период съемок фильма.

Смотрите боевик «16 кварталов» в эту субботу, 8 мая, в 21:20 на канале 2+2.