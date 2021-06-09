Стосується кожного: в ток-шоу - история жуткой аварии в Виннице, в которой пострадал ребенок

Стосується кожного: в ток-шоу - история жуткой аварии в Виннице, в которой пострадал ребенок

В среду, 9 июня, в 18:00 на «Интере» в социальном ток-шоу «Касается каждого» – резонансный выпуск «ДТП на тротуаре».

Гости и эксперты программы «Касается каждого» будут говорить о том, почему в Украине ежегодно водители калечат пешеходов. И почему, несмотря на общественное возмущение, виновники трагедий и дальше остаются на свободе.

Жуткая авария произошла на днях в Виннице. Неуправляемая автомашина на большой скорости вылетела на тротуар, зацепила ограждение и сбила 13-летнего Андрея Тарасюка, который головой влетел в железную арматуру. За рулем автомобиля сидела 43-летняя винничанка Наталья. Свидетели утверждают, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения, и это несмотря на то, что авария произошла в понедельник утром.

Андрей в тяжелом состоянии попал в больницу. Ему сделали две операции, но врачи до сих пор не дают никаких прогнозов. Зато виновницу ДТП уже отпустили под залог. Ее родственники избегают комментариев и прячутся от журналистов. Убеждая, что женщина имела проблемы со здоровьем, они даже пытались договориться с родителями пострадавшего мальчика. «Муж Натальи переслал нам деньги, но ведь деньги мусор, здоровье сыну не вернешь», – отмечает отец пострадавшего Сергей Тарасюк.

Стосується кожного: в ток-шоу - история жуткой аварии в Виннице, в которой пострадал ребенок / пресс-служба канала Интер

Чтобы добиться справедливости, в студию программы «Касается каждого» приедут родные Андрея: мама, 46-летняя Татьяна Тарасюк, и старшая сестра Марина. Что стало причиной аварии – трагическая случайность или результат системного нарушения правил вождения?

Надеемся, что огласка этой истории не оставит виновным в ДТП шансов избежать наказания и следствие примет во внимание факты и советы, которые сегодня прозвучали как от свидетелей происшествия, так и от экспертов программы, – говорит ведущий ток-шоу Андрей Данилевич. – Мы должны быть уверены в неотвратимости наказания. Это важно. И это касается каждого.

Четыре года назад в Харькове Lexus вылетел на тротуар и сбил насмерть шесть человек, еще шестеро получили тяжелые увечья разной степени сложности. Два года жертвы аварии пытаются привлечь к ответственности виновных. В студию «Касается каждого» придет 40-летняя Оксана Нестеренко, чтобы рассказать, как она и другие пострадавшие в той кровавой аварии пытаются добиться справедливости. Что удалось сделать? От каких ошибок она хочет предостеречь жертв ДТП? И как изменилась ее жизнь после трагедии?

Стосується кожного: в ток-шоу - история жуткой аварии в Виннице, в которой пострадал ребенок / пресс-служба канала Интер

Эксперты программы – психолог Наталья Ломоносова, главный редактор телеканала НТН Александр Лукьяненко, юрист и ведущий программы «Правда жизни» (НТН) Сергей Бурлаков, психолог Наталья Ломоносова, автогонщик Игорь Скуз, заслуженная артистка Украины Инна Капинос, певица Мила Нитич.

Напомним,