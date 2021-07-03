ТОП-5 фактов о драме "Ромео + Джульетта"

В эту субботу, 3 июля, канал 2+2 покажет американскую драму «Ромео + Джульетта» (1996), в которой культовых возлюбленных сыграли Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс.

Верона превратилась в огромный мегаполис, а семейства Монтекки и Капулетти из дворянских кланов – в мафиозные. Ромео и Джульетта так и остались двумя любящими сердцами, которые готовы идти наперекор всем, чтобы соединить свои души навсегда.

TV.UA собрал самые интересные факты о съемках драмы.

1. В кадре Клэр Дэйнс и Леонардо ДиКаприо пришлось сыграть самую легендарную историю любви. И судя по успешному кинопрокату драмы, им это удалось. Но в жизни главные актеры долго не могли поладить.

2. На роль Джульетты претендовала 14-летняя Натали Портман, актриса даже летала в Сидней (родной город режиссера фильма База Лурмана), чтобы сняться в сценах с Леонардо ДиКаприо. Но Портман так и не утвердили, сославшись на ее юный возраст.

3. Весь фильм Клэр Дэйнс снималась в парике. Для сцен в воде стилисты сшили для актрисы специальный водонепроницаемый парик.

4. Чтобы получить поддержку от спонсоров, Леонардо ДиКаприо полетел за свой счет в Австралию, где они с Базом Лурманом сняли видео его прослушивания.

5. По просьбе режиссера песню для финальных титров написала группа Radiohead. Композиция «Exit Music» даже вошла в их альбом «OK Computer» (1997).

Смотрите интерпретацию самой известной и трогательной истории любви «Ромео + Джульетта» уже завтра в 21:00 на телеканале 2+2.