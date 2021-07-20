Звана вечеря-2: танцор эротического жанра или профессиональный мужчина-нянь

20 июля 2021 15:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звана вечеря-2: танцор эротического жанра или профессиональный мужчина-нянь
Звана вечеря-2: танцор эротического жанра или профессиональный мужчина-нянь
пресс-служба канала СТБ

Кто победит во 2 выпуске шоу «Звана вечеря»?

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Сегодня, 20 июля в 19:40, зрители телеканала СТБ увидят новый выпуск шоу «Звана вечеря», в котором люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных стремлений и кулинарных пристрастий удивляют своих гостей ужином и гостеприимством. 

В этот раз ужин пройдет в компании танцора эротического жанра, мужчины-няня, известного дизайнера и шеф-повара из провинции. Предлагаем познакомиться с героями сегодняшнего выпуска поближе. Итак, принимать гостей сегодня будут.

Юлия Айсина

Звездный столичный дизайнер Юлия Айсина, которая в свои 43 имеет идеальную фигуру. А все благодаря тому, что женщина подсчитывает калории и ест только в определенное время. Своих гостей Юлия планирует угощать изысканными полезными блюдами. 

Лилия Сорокина

Шеф-повар из провинции Лилия Сорокина, которая обожает вкусно и сытно поесть! После ряда неудачных попыток похудеть Лиля полюбила свои 100 кг и решила, что наслаждаться жизнью они ей не помешают. Во время приема будет делать ставку на калорийную, но вкусную еду! Также Лиля не исключает, что именно на шоу «Звана вечеря» сможет встретить своего принца.

Васо

Танцор эротического жанра на пенсии, который не собирается сдавать свои позиции – Васо. В свои 37 он ни разу не был женат и уверяет, что никакая сила туда его не затащит, ведь мужчина по своей природе полигамен. Своим гостям Васо собирается устроить яркий и пикантный ужин.

Звана вечеря-2: танцор эротического жанра или профессиональный мужчина-нянь / пресс-служба канала СТБ

Максим Красный

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32-летний нянь – Максим Красный. Нянем стал случайно, согласившись однажды выручить друга, посидев с его детьми. Неожиданно для себя самого Максиму так понравилось, что он решил переквалифицироваться из менеджера в профессионального няня. Работает уже 4 года и ни дня об этом не жалеет.

Участники оценят друг друга от 1 до 10 по трем пунктам: приготовленные блюда, гостеприимство и концепция вечера. Победителем станет тот, кто собрал наибольшее количество баллов от конкурентов. Не пропустите пикантную премьеру!

Напомним, 

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