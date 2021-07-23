Ужастик для субботнего вечера – "Навстречу тьме»: Жуткая Энни". Выживет лишь победивший
Рабочая неделя подошла к концу, и теперь вполне можно задуматься о хорошем фильме на выходные.
«Жуткая Энни» – это полнометражный эпизод, который ознаменовал собой начало второго сезона сериала-антологии «Навстречу тьме». Фильм рассказывает историю о шести друзьях – Венди (Аделаида Кейн), Майкле (Дилан Арнольд), Еве (Джорджи Флорес), Крейге (Жак Колимон), Грейс (Пейдж МакГи) и Питере (Эван Биттенкур), собравшихся вместе на Хэллоуин, чтобы вспомнить друга, которого потеряли год назад. Дабы разнообразить вечер компания решает сыграть в настольные игры. Под руку им попадается весьма странная игра под названием «Жуткая Энни», о которой никто из приятелей никогда не слышал ранее.
Несмотря на это, компания принимает решение сыграть, после чего в доме начинают происходить странные вещи, а внешний мир полностью растворяется во тьме. Со временем друзья понимают, что они попали в ловушку зловещей игры, которая воплощает в жизнь их самые мрачные секреты и страхи. И теперь каждый из них должен играть, чтобы сбежать, и победить, чтобы выжить.
К слову, у Пола Дэвиса было всего три недели до начала съемок с того момента, как он получил сценарий. Сам режиссер называет это безумием, но тут же отмечает, что такая интенсивная подготовка в режиме нон-стоп и последующий марафон с 16-дневной съемкой стали для него впечатляющим достижением.
Смотрите «Навстречу тьме: Жуткая Энни» в эту субботу, 24 июля, в 23:00 на НЛО TV. А в воскресенье в то же время канал покажет второй эпизод сериала – «Навстречу тьме: Пилигрим».