Ужастик для субботнего вечера – "Навстречу тьме»: Жуткая Энни". Выживет лишь победивший

Рабочая неделя подошла к концу, и теперь вполне можно задуматься о хорошем фильме на выходные.

Если вы любите ужастики, которые держат в напряжении и точно не дадут заскучать, рекомендуем посмотреть фильм «Навстречу тьме: Жуткая Энни», который уже в эту субботу, в 23:00, покажет канал НЛО TV.

«Жуткая Энни» – это полнометражный эпизод, который ознаменовал собой начало второго сезона сериала-антологии «Навстречу тьме». Фильм рассказывает историю о шести друзьях – Венди (Аделаида Кейн), Майкле (Дилан Арнольд), Еве (Джорджи Флорес), Крейге (Жак Колимон), Грейс (Пейдж МакГи) и Питере (Эван Биттенкур), собравшихся вместе на Хэллоуин, чтобы вспомнить друга, которого потеряли год назад. Дабы разнообразить вечер компания решает сыграть в настольные игры. Под руку им попадается весьма странная игра под названием «Жуткая Энни», о которой никто из приятелей никогда не слышал ранее.

Несмотря на это, компания принимает решение сыграть, после чего в доме начинают происходить странные вещи, а внешний мир полностью растворяется во тьме. Со временем друзья понимают, что они попали в ловушку зловещей игры, которая воплощает в жизнь их самые мрачные секреты и страхи. И теперь каждый из них должен играть, чтобы сбежать, и победить, чтобы выжить.

Режиссером «Навстречу тьме: Жуткая Энни» стал импозантный англичанин Пол Дэвис. Он же был режиссером и одного из эпизодов первого сезона – «Навстречу тьме: Тело». Интересно, что оба эти фильма были посвящены Хэллоуину. Но при этом смеем заметить: несмотря на то, что Пол будто бы дважды вошел в реку одной и той же тематики, новая его работа обрела абсолютно другой почерк, стиль и, что весьма интригующе, сюжет с непредсказуемой концовкой.

К слову, у Пола Дэвиса было всего три недели до начала съемок с того момента, как он получил сценарий. Сам режиссер называет это безумием, но тут же отмечает, что такая интенсивная подготовка в режиме нон-стоп и последующий марафон с 16-дневной съемкой стали для него впечатляющим достижением.

Интересно, что за короткое время подготовки к съемочному процессу Полу удалось подружить между собой главных героев кинокартины. Для этого еще до начала работы в кадре он организовал репетиционный день, на который пригласил всех актеров, будто бы с целью отрепетировать одну из сцен. Усадив всех за стол, режиссер создал дружественную атмосферу и специально отлучился на некоторое время. А после того, как вернулся, увидел перед собой компанию, которая уже обменивалась телефонными номерами и положительными приятельскими вибрациями. В результате, на самих съемках ключевые актеры чувствовали себя на 100% комфортно друг с другом, что весьма благоприятно повлияло на конечный результат, который вы сможете увидеть в самом фильме.

Смотрите «Навстречу тьме: Жуткая Энни» в эту субботу, 24 июля, в 23:00 на НЛО TV. А в воскресенье в то же время канал покажет второй эпизод сериала – «Навстречу тьме: Пилигрим».