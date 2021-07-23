ТОП-5 фактов о фильме "Макс Пэйн" с Марком Уолбергом и Милой Кунис

Эксклюзив 23 июля 2021 20:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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ТОП-5 фактов о фильме
ТОП-5 фактов о фильме "Макс Пэйн" с Марком Уолбергом и Милой Кунис
пресс-служба канала 2+2

Уже в эту субботу телеканал 2+2 покажет боевик «Макс Пэйн», снятый по одноименной игре. Зрителей ждет много экшена и крутой актерский состав — Марк Уолберг, Мила Кунис, Ольга Куриленко, Бо Бриджес, Лудакрис.

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В центре сюжета – история Макса Пэйна, жизнь которого за один день превращается в настоящий ад. Неизвестный убивает его семью, а Макс становится главным подозреваемым по делу. Пэйну уже нечего терять, он полон решимости найти убийцу и отомстить.

TV.UA собрал самые любопытные, но малоизвестные факты о фильме.

1. По сюжету события разворачиваются в Нью-Йорке, но фильм снимали в Торонто.

2. Финальный эпизод происходит на крыше здания с вертолетной площадкой. Локацию для этой сцены так и не нашли, поэтому декорации строили в студии на фоне «зеленого экрана». Фон с изображением Нью-Йорка пришлось дорисовывать на монтаже.

Боевик «Макс Пэйн» / пресс-служба канала 2+2

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3. Марк Уолберг не сразу согласился участвовать в проекте. Дело в том, что актер совсем не играет в компьютерные игры и не разбирается в них. Но прочитав сценарий, Уолберг был настолько вдохновлен историей, что не только решил сниматься в фильме, но и начал играть в «Max Payne».

4. Во время съемок Уолберга консультировал молодой ассистент, который прошел игру «Max Payne» до конца.

Боевик «Макс Пэйн» / пресс-служба канала 2+2

5. На роль Моны и Наташи Сакс режиссер искал актрис, которые знают русский язык. В конце концов, в фильме сыграли актрисы, которые родились в Украине – Мила Кунис (жила в Черновцах до 8 лет) и Ольга Куриленко (родом из Бердянска).

Смотрите захватывающий блокбастер «Макс Пэйн» в эту субботу, 24 июля, в 21:00, на канале 2+2.

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