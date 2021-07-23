ТОП-5 фактов о фильме "Макс Пэйн" с Марком Уолбергом и Милой Кунис
Уже в эту субботу телеканал 2+2 покажет боевик «Макс Пэйн», снятый по одноименной игре. Зрителей ждет много экшена и крутой актерский состав — Марк Уолберг, Мила Кунис, Ольга Куриленко, Бо Бриджес, Лудакрис.
TV.UA собрал самые любопытные, но малоизвестные факты о фильме.
1. По сюжету события разворачиваются в Нью-Йорке, но фильм снимали в Торонто.
2. Финальный эпизод происходит на крыше здания с вертолетной площадкой. Локацию для этой сцены так и не нашли, поэтому декорации строили в студии на фоне «зеленого экрана». Фон с изображением Нью-Йорка пришлось дорисовывать на монтаже.
4. Во время съемок Уолберга консультировал молодой ассистент, который прошел игру «Max Payne» до конца.
5. На роль Моны и Наташи Сакс режиссер искал актрис, которые знают русский язык. В конце концов, в фильме сыграли актрисы, которые родились в Украине – Мила Кунис (жила в Черновцах до 8 лет) и Ольга Куриленко (родом из Бердянска).
Смотрите захватывающий блокбастер «Макс Пэйн» в эту субботу, 24 июля, в 21:00, на канале 2+2.