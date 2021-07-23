Любовь, страсть и стволы: боевик с элементами драмы стартует в кино
С 22 июля в украинских кинотеатрах стартует боевик "Любовь, страсть и стволы".
Бен – единственный сын влиятельных родителей, типичный мажор, который целыми днями тусуется и ввязывается в драки. Но за вызывающими поступками парня скрывается разбитое сердце. Он тоскует по своей возлюбленной Мэри, с которой его разлучила вражда их семей.
На одной из шикарных вечеринок влюбленные судьбоносно воссоединяются и сбегают вместе, несмотря на попытки семей разлучить их. Последствия их поступка не заставляют себя ждать. Сможет ли любовь победить в мире бизнес-интриг и криминальных разборок смотрите в кино с 22 июля.