Любовь, страсть и стволы: боевик с элементами драмы стартует в кино

23 июля 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Любовь, страсть и стволы: боевик с элементами драмы стартует в кино
Любовь, страсть и стволы: боевик с элементами драмы стартует в кино
пресс-служба

С 22 июля в украинских кинотеатрах стартует боевик "Любовь, страсть и стволы".

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Фильм «Любовь, страсть и стволы» рассказывает историю «Ромео и Джульетты» на современный лад. События разворачиваются в криминальном Нью-Йорке вокруг влюбленных Мэри (Александра Даддарио) и Бена (Диего Бонета).

Бен – единственный сын влиятельных родителей, типичный мажор, который целыми днями тусуется и ввязывается в драки. Но за вызывающими поступками парня скрывается разбитое сердце. Он тоскует по своей возлюбленной Мэри, с которой его разлучила вражда их семей.

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Родители Мэри отправили ее учиться за границу, чтобы разорвать отношения дочери с сыном конкурентов по бизнесу. К тому же, Мэри грозит брак с нанятым для присмотра за ней небезопасным типом, готовым пойти на все для достижения своей цели.

На одной из шикарных вечеринок влюбленные судьбоносно воссоединяются и сбегают вместе, несмотря на попытки семей разлучить их. Последствия их поступка не заставляют себя ждать. Сможет ли любовь победить в мире бизнес-интриг и криминальных разборок смотрите в кино с 22 июля.

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