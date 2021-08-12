Пикник: СТБ покажет 8-серийную мелодраму

В осеннем телесезоне на канале СТБ зрители увидят премьеру 8-серийной мелодрамы «Пикник» производства «Mamas film production».

Ключевой темой в сериале является кризис среднего возраста. Телезритель станет свидетелем сразу нескольких сюжетных линий. Судьбы и истории главных героев тесно между собой переплетены.

В фокусе внимания находится супружеская пара – Вера (Анна Кузина) и Олег (Кирилл Жандаров) Лапины, которые 17 лет вместе. Они воспитывают дочь-подростка и маленького сына. Кажется, супруги так давно вместе, что уже все знают друг о друге. Но Олег и Вера начали отдаляться. На пикнике с хорошими друзьями случится инцидент, который вызовет настоящую бурю страстей, и все скелеты в шкафах героев будут обнаружены…

В первой серии произойдут очень мощные события, которые еще больше оголят конфликт Веры и Олега. В конце концов, все недомолвки и претензии между героями вырвутся. Пара получит возможность вспомнить, кто они и почему выбрали друг друга, – отметила актриса Анна Кузина. – “Пикник” – это психологическая драма о взаимоотношениях людей. Среди них нет исключительно позитивных или отрицательных персонажей, как и в жизни. Иногда люди совершают те или иные поступки в силу своих причин.

Съемки сериала проходили в европейской традиции. По словам режиссера-постановщика Ирины Громозды, известные зрителям актеры многое привнесли в своих персонажей из личной биографии и внедрили в работе свои идеи.

“Пикник” – это проект, удивительным образом собравший людей, которые любят то, что делают. Это ново, это свежо. Мы работаем над таким сериалом, который нам самим хотелось бы посмотреть. Он про Киру, Аню, Сашку, Макса, Веру, Петю и многих других прекрасных людей. Он про смех, споры, пух из ушей и встречи рассветов, – рассказала режиссер.

Помимо этого, в сериале будут затронуты и другие межличностные темы и даже стереотипы, существующие в обществе. Например, возраст влюбленных. Между героиней – продюсером Аллой (Вера Кобзарь) и молодой звездой Максом (Максим Девизоров) разница в возрасте составляет 20 лет. Но это не мешает им испытывать друг к другу самые искренние и нежные чувства.

Алле 46 лет, практически моя ровесница, она продюсирует фильмы. На съемочной площадке Алла влюбляется в молодого парня, – поделилась Вера Кобзарь. – Когда мужчина старше своей возлюбленной – это одни обстоятельства, а когда женщина – это уже ее четкая позиция. Моя Алла понимает все риски, знает, на что идет, и берет ответственность за свои чувства и эти отношения. В контексте драматургии этот проект перевернул мое виденье и сознание о разнице в возрасте.

Не пропустите премьеру сериала «Пикник» в осеннем телесезоне на СТБ!

В ролях: Анна Кузина, Кирилл Жандаров, Вера Кобзарь, Максим Девизоров, Алина Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорская, Александр Кобзарь, Мария Стопник и др.