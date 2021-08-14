Триллер выходного дня – "Навстречу тьме: Роды". Страхи, которые становятся явью

Выходные наступили! Стало быть, уже можно задуматься о том, какие фильмы посмотреть в предстоящие вечера.

И если вы не прочь погрузиться в историю, которая точно продержит в напряжении до самого конца, рекомендуем присмотреться к триллеру «Навстречу тьме: Роды». Его уже в это воскресенье, в 23:00, покажет канал НЛО TV.

Фильм «Навстречу тьме: Роды» рассказывает о том, как будущая мать Вэлл (Натали Пол) все еще не может полностью принять факт своей беременности и предстоящего материнства. Однако ее любящий муж Том (Майкл Кэссиди) рад перспективе отцовства и полностью поглощен подготовкой ко встрече с малышом. Со временем настрой Вэлл немного улучшается, когда на уроке йоги они с Томом встречают еще одну будущую мамочку – Дженни (Тина Мажорино), у которой складываются приятельские отношения с парой. По приглашению новой знакомой, Вэлл с мужем едут к ней на ужин – на уединенную ферму, которая находится далеко за городом. Но молодая супружеская пара вовсе не подозревает, что эта поездка преподнесет их жизни неожиданный поворот и поставит под угрозу будущее всей их семьи.

Режиссером триллера «Навстречу тьме: Роды» стала американка Эмма Тамми, в частности, известная зрителям своим сверхъестественным вестерном ужасов «Ветер» (2018). Можно с уверенностью сказать, что эта девушка точно не новичок в демонстрации сильных женских персонажей, независимо от того, насколько их качества вписываются в критерии положительных или отрицательных героев. Поэтому в своем фильме режиссер посмотрела на аспект будущего материнства и желания его обрести с разных сторон, в том числе, с действительно ужасающей.

Как утверждает сама Эмма Тамми, в фильме она пыталась показать не только положительные стороны беременности, но и то, с какими страхами приходится сталкиваться множеству женщин в этот период.

Я думаю, что идея принести в мир новую жизнь сильна и действительно невероятна, но в то же время внушает страх и оказывает давление, – отмечает режиссер.

Это давление, которое мы как женщины чувствуем. Нам дарят кукол, когда мы еще младенцы, и мы действительно готовы чувствовать будто бы нуждаемся быть матерями и должны хотеть быть мамами. Я думаю, что для многих женщин, отношения с материнством более сложные. Мы также пытаемся использовать это как с Вэллери, так и с Дженни… Интересно взглянуть на ожидания, связанные с материнством, со всех сторон, – объясняет Эмма.

Фактически весь фильм построен на взаимодействии двух главных героинь, Вэлл и Дженни, в весьма ограниченном пространстве – фермерском доме. В триллере он выступает как будто бы отдельным персонажем. По мере течения событий тон дома меняется вместе с явными и скрытыми мотивами героев, а также их переживаниями. В один момент дом выглядит именно тем местом, которое кажется зрителю одновременно очаровательным и изолированным в самом безмятежном и умиротворяющем смысле, а в другой – заставляет увидеть себя жутким, застрявшим во времени и совершенно устрашающим. К слову, эта локация действительно послужила настоящим источником вдохновения для творческой группы и весьма удачно подчеркнула атмосферу и колорит киноленты.

Смотрите фильм «Навстречу тьме: Роды» в воскресенье, 15 августа, в 23:00 на канале НЛО TV!